Los VIDEOS más famosos de Devyn Michaels, actriz para adultos que mató a su esposo

Devyn Michaels, una ex actriz de cine para adultos y actual agente de bienes raíces, está acusada de haber matado de una manera muy violenta a su ex esposo, a quien le habría quitado la vida.

El caso sucedió en 2023, pero recientemente se viralizó en redes sociales nuevamente.

¿Qué pasó con Devyn Michaels?

Lo que sucedió es que Devyn Michaels estaba casada con Jonathan Willette, con quien tenía una relación pero no vivían juntos.

A la mujer se le acusó de haber decapitado a su esposo, mientras se encontraban juntos en la habitación de él. Jonathan vivía con su madre y Devyn en otra casa con sus hijos, pero decían que tenían planes para vivir juntos por le bien de sus hijos.

Según Devyn, Jonathan era abusivo y dijo que esa noche él la estaba obligando a hacerle sexo oral así que ella lo golpeó en la cabeza para defenderse y bajó a la cocina en donde vio a la madre de John, Devyn le dijo que él estaba borracho y que se había quedado dormido.

El relato de Devyn decía que ella salió de la casa después de esta conversación con su suegra y se fue a su vivienda y no supo lo que le pasó a su esposo.

Lo que le pasó a Joanthan es que a la mañana siguiente su mamá lo fue a buscar a su habitación y lo halló decapitado, su cabeza no estaba en el cuerpo. La escena fue aterradora.

La policía llegó al lugar y señaló que cuando entraron encontraron el sitio con olor a químicos, como si alguien hubiera limpiado la sangre y las huellas, incluso los uniformados encontraron la habitación humeando por los químicos que estaban en el piso.

Aunque Devyn negó todo, la policía halló en su casa tarjetas e identificaciones de Jonathan ensangrentadas y la mujer fue detenida.

Los VIDEOS de Devyn Michaels

Devyn Michaels, además de tener su página de bienes raíces, era conocida por ser una actriz para adultos.

Si bien no hay muchos videos disponibles de ella en México, existe un canal en uno de los sitios para adultos más famosos con logo amarillo con negro, en el que existen dos videos con vistas.

En uno de los videos aparece solo la parte del pecho con un top mojado y en el otro video sale una mujer mostrado las piernas y los glúteos.

En redes sociales circula una imagen de ella en la que sale en ropa interior.

En las páginas para adultos es muy común que el contenido se confunda con el de Devon Michaels, una famosa actriz con impactantes videos que cautivan a los usuarios.