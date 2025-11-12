¿Quién es Devyn Michaels? Ex actriz de cine para adultos que mató a Jonathan Willette, pareja y suegro

Devyn Michaels, ex actriz de cine para adultos también conocida como Nikki Fairchild o Tracee Taverz, se encuentra en medio de un juicio por el asesinato de su ex pareja. En ese sentido, se la acusa de homicidio en primer grado, al ser acusada de haber decapitado a su anterior esposo, quien era su suegro.

¿Quién es Devyn Michaels y qué hizo?

El brutal crimen de Devyn Michaels, ex actriz de cine para adultos de 45 años de edad, ha conmocionado a Las Vegas por su brutalidad y su historia impactante. Según las autoridades del condado de Clark, el cuerpo de Jonathan Willete fue hallado sin cabeza y con quemaduras físicas en el año 2023.

Pictured left to right: Devyn Michaels and John Willette (never married but have two daughters together), Deviere, Devyn and John (Devyn and John together, Deviere is John's son), Devyn and Deviere's wedding pic. pic.twitter.com/lxG1ySRFmz — Cathy Russon (@cathyrusson) November 6, 2025

Según los investigadores, el cadáver fue rociado con cloro y amoniaco; por ello, el cuerpo todavía emitía humo cuando fue encontrado. Por otro lado, la cabeza nunca fue localizada.

Se sabe que Michael mantenía una relación intermitente con Willette, con quien tuvo dos hijas. Sin embargo, después comenzó a salir con el hijo adulto de su pareja, Deviere, en el año 2021. Así, la relación con Jonathan era de nuera y amante

El fiscal John Giordani comentó que la mujer planeó el homicidio para rehacer su vida con Deviere y criar a sus hijas lejos de Jonathan. Durante el juicio, Giordani presentó una fotografía de la acusada junto a su esposo y las niñas, y señaló: “Ese era el futuro que ella quería, y la única manera de tenerlo era con John fuera del camino”.

En un acuerdo previo por 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, Michaels se declaró culpable de homicidio en segundo grado, pero en la audiencia de julio pasado, aseguró ser inocente.

“Sé que nadie en la familia cree que soy inocente, pero puedo probarlo. No voy a dejar de luchar”, declaró entre lágrimas. En ese sentido, aseguró que su intención era herirlo, pero no matarlo, después de que él intentar forzarla sexualmente.

Los reportes policiales informan que el arma homicida fue una cuchara de madera y creen que la cabeza del hombre fue arrojada a la basura. Por su parte, Devyn Michaels se considera una víctima más de una historia familiar retorcida.