Movimiento Ciudadano pide a Rocha Moya ‘dar la cara’ tras acusaciones en Estados Unidos

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, exigió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ofrezca una explicación puntual y exhaustiva tras las acusaciones presentadas en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Claro que tiene que dar la cara, claro que tiene que dar una explicación . No es un asunto menor la acusación”, afirmó Castañeda ante medios de comunicación en el Senado.

El legislador jalisciense señaló que la acusación presenta particular gravedad porque, según trascendió, incluye una vinculación de carácter electoral.

“Dicen algo así como ‘a cambio de favores electorales’”, dijo el senador. “Repito, no es un asunto que deba soslayarse ”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano también hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno Federal, a los que llamó a actuar con altura de miras.

“El gobierno de la República ha tenido la oportunidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el narcotráfico y lamentablemente no lo ha hecho” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado



Al ser cuestionado sobre las solicitudes de extradición que recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Castañeda Hoeflich señaló que debe atenderse por los cauces legales.

Descartó que el Senado deba convertirse en un espacio de linchamiento parlamentario, como ocurrió, dijo, con el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. “Lo que nosotros vamos a impulsar siempre es que las autoridades hagan su trabajo” , sostuvo.

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cehr