Senado designa Comisión Permanente; incluye a Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por EU

El Senado de la República designó por unanimidad, con 98 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, a los 18 senadores titulares y sustitutos que integrarán la Comisión Permanente durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 66 Legislatura, entre ellos el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, quien enfrenta una acusación formal por narcotráfico en Estados Unidos.

Durante la sesión de este miércoles, Inzunza Cázares pasó lista de asistencia; sin embargo, luego de que se diera a conocer la acusación en su contra desde Estados Unidos, el sinaloense desapareció del salón de plenos y no se le volvió a ver en toda la jornada.

Pese a ello, fue integrado dentro de quienes serán parte de la Comisión Permanente, cuyos trabajos arrancan la próxima semana.

Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

La designación, consensada previamente en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y avalada por todos los grupos parlamentarios, se realizó mediante votación nominal a propuesta de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien señaló que el acuerdo “lleva la firma de los coordinadores”.

Por Morena quedan como titulares: Laura Itzel Castillo Juárez, Verónica Noemí Camino Farjat, Enrique Inzunza Cázares, Oscar Cantón Zetina, Homero David Castro, Julieta Ramírez Padilla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Martina Cantú Tun y Ana Lilia Rivera Rivera. Por el PAN: Enrique Vargas del Villar, Mayuli Latifa Martínez Simón y Lilly Téllez. Por el PVEM: Juanita Guerra Mena y Jorge Carlos Ramírez Marín. Por el PRI: Carolina Villanueva Austria y Manuel Añorve Baños. Por el PT: Lisette Sánchez García. Por MC: Clemente Castañeda Hoeflich.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, tomó la palabra para anunciar su voto a favor, pero advirtió que la Comisión Permanente tendrá en el horizonte un tema de primer orden: la acusación penal por narcotráfico en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Ya es oficial que hay una acusación formal penal por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa”, afirmó desde la tribuna, y recordó que ya había solicitado por escrito que Rocha Moya fuera citado ante el Senado. “Ese será un tema fundamental en la Comisión Permanente”, sostuvo.

Rubén Rocha Moya, gobernador acusado de narcotráfico. ı Foto: Cuartoscuro

Antes, durante una discusión previa, la senadora Lilly Téllez sostuvo que “no hay precedentes de algo tan grave como las acusaciones por narcotráfico en los Estados Unidos contra el gobernador Rocha Moya”.

Durante su intervención, la senadora insistió en que se tomen medidas inmediatas contra los funcionarios señalados:

“Se tiene que expulsar de inmediato al senador de Sinaloa [ Enrique Inzunza ] , acusado por narcotráfico”, y añadió que “debe proceder el gobierno a extraditar a los narcogobernadores”.

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cehr