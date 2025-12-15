Video de Katy Cardona ‘La Blanquita’ y Deiby Ruiz

Katy Cardona, la influencer conocida como La Blanquita, se encuentra en una relación con el también creador de contenido, Deiby Ruiz, con quien tienen un hijo, siendo una popular familia en redes sociales.

En las últimas semanas, se ha especulado sobre un video privado de la influencer Katy Cardona con Deiby Ruiz, aunque hay que mencionar que no hay evidencia de que el material íntimo exista en la realidad, por lo que solo es un rumor sin fundamentos.

Los videos de Katy Cardona y Deiby Ruiz

La pareja tiene un hijo, Lahiam Ruiz Patiño, quien ha aparecido en varios videos y se ha convertido en parte importante del contenido familiar que comparten en el día a día, aunque no es lo único que publican.

Ambos comparten constantemente momentos de su vida cotidiana, desde rutinas de belleza hasta bailes en pareja, como el último que subió Deiby en sus redes sociales donde bailan juntos en la calle de manera espontánea al ritmo de una canción movida.

En el último video publicado por La Blanquita hasta ahora, vemos una broma por parte de la influencer a su novio donde dice que huele feo y le enseña a los hombres a lavarse las axilas para evitar el mal olor.

El clip es cómico, pues podemos ver la graciosa dinámica entre ambos, donde él reclama pero se deja hacer lo que ella pide a pesar de sus comentarios.

Los clips han obtenido buena tracción en redes sociales, pues al público le gusta mucho la relación que tiene la pareja, que dejan ver sus mejores momentos y se perciben por el resto como sinceros en lo que publican.