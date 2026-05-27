Pam Bondi anuncia diagnóstico de cáncer de tiroides tras dejar el Departamento de Justicia de EU

Pam Bondi confirmó públicamente que fue diagnosticada con cáncer de tiroides semanas después de dejar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, información que comenzó a circular en medios estadounidenses durante los últimos días.

Bondi reveló que ya fue sometida a una cirugía y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras recibir tratamiento médico.

La también exfiscal general de Florida señaló que su estado de salud es estable y aseguró que “se encuentra bien”, luego de que surgieran especulaciones sobre los motivos de su salida del Departamento de Justicia.

El caso ha generado atención en Estados Unidos debido a que Pam Bondi fue una de las figuras cercanas al presidente Donald Trump y participó en distintos temas relacionados con la agenda republicana durante los últimos años.

🇺🇸 | La ex Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi dice que tiene cáncer de tiroides y está recibiendo tratamiento tras una cirugía.



Los médicos dicen que la mayoría de los cánceres de tiroides son altamente tratables, con tasas de supervivencia superiores al 98%. pic.twitter.com/RmR6P9IVgL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 27, 2026

¿Qué se sabe sobre el diagnóstico de Pam Bondi?

Hasta ahora, la información confirmada públicamente indica que el diagnóstico corresponde a cáncer de tiroides, aunque no se han dado a conocer detalles sobre la etapa clínica de la enfermedad ni el tratamiento específico que seguirá la exfuncionaria estadounidense.

Diversos medios estadounidenses reportaron que Bondi decidió hacer público el tema después de abandonar el Departamento de Justicia en abril de 2026.

La noticia también provocó reacciones en redes sociales, donde simpatizantes y figuras políticas enviaron mensajes de apoyo a la exfuncionaria.

¿Quién es Pam Bondi?

Pam Bondi es una política y abogada republicana que se desempeñó como fiscal general de Florida entre 2011 y 2019. Posteriormente, se convirtió en una de las aliadas más visibles de Donald Trump y participó en distintos procesos legales y políticos vinculados al expresidente.

Durante los últimos años, Bondi mantuvo presencia constante en medios de comunicación estadounidenses y fue considerada una de las figuras republicanas más cercanas al entorno político de Trump.

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MSL