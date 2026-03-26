Marcelo Flores hace menos a México y dice que la cultura de nuestro país no va con su “estilo” (VIDEO)

Marcelo Flores llegó a México en 2023 después de no poder consagrarse con el primer equipo del Arsenal en la Premier League; años después fue convocado por la Selección Mexicana para iniciar su proceso con el Tricolor; sin embargo, su bajo nivel en las últimas temporadas con Tigres generó que tuviera menos actividad con el equipo nacional.

Esa es la razón por la que Marcelo Flores decidió realizar el ‘One Time Switch’ en la FIFA para poder representar a Canadá de ahora en adelante; sin embargo, en una entrevista reveló que el tiempo que estuvo en México no supera a lo vivido con el equipo de la Hoja de Maple, además de que nuestra cultura no va con su estilo.

“Fueron años increíbles. Los primeros doce años en Canadá, no pediría cambiarlos y siempre quise regresar. Nunca quise irme. Me encantaba estar aquí, pero el futbol te lleva a otros lugares. Así que a veces tienes que hacer lo que es mejor. Siempre estuve en el sistema mexicano desde que tenía quince años. Solo he estado con ellos. El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México. No digo nada sobre el equipo y todo eso, pero siento que también es algo cultural que no encaja conmigo, con mi estilo, y obviamente el vínculo que sentí con cada selección nacional”, comentó Marcelo Flores.

“The little time I spent here in Canada felt WAY MORE like being at home than it did ALL THOSE YEARS IN MEXICO with that team.



It’s a CULTURAL THING that DOESN’T MATCH WITH ME and MY STYLE.”



– Marcelo Flores. 😳🇨🇦



pic.twitter.com/IauayhnopQ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 27, 2026

¿Cuándo fue el último partido de Marcelo Flores con la Selección Mexicana?

En el pasado, Marcelo Flores decidió representar a la Selección Mexicana, pero sin mucho éxito, pues lleva alrededor de cuatro años sin jugar un encuentro con el Tricolor, pues la última vez que saltó a la cancha con México fue el 11 de junio del 2022, cuando entró de cambio por Diego Lainez en la victoria de 3-0 sobre Surinam.

Sin embargo, el último llamado que tuvo Flores con el combinado nacional fue en septiembre del 2024, cuando México se enfrentó a Canadá y Nueva Zelanda en partidos amistosos, pero el delantero de 22 años se quedó en la banca en ambos cotejos y nunca más volvió a vestir la casaca tricolor en su carrera.

Ahora Marcelo Flores es elegible para Canadá y podría disputar la Copa del Mundo del 2026 con el combinado de la Hoja de Maple, que será anfitrión en el torneo de la FIFA y buscará meterse como primer lugar de grupo a los dieciseisavos de final de la competencia internacional.

"MARCELO FLORES HAS DECIDED TO PLAY FOR CANADA;



These are personal decisions that we have to respect. I wish him the best, he’s a good kid and a very good player".



Javier Aguirre confirms Marcelo’s choice to represent the Canadian National Team. 🇨🇦🤯pic.twitter.com/lE29em3j1n — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 24, 2026

¿Cuándo anotó su último gol Marcelo Flores con los Tigres?

A pesar de haber iniciado la temporada con un doblete ante el Atlético de San Luis, Marcelo Flores no ha demostrado el nivel que prometía cuando se mudó de Inglaterra a México para vestir la camiseta de los Tigres.

La última vez que el ariete canadiense marcó con la escuadra de Guido Pizarro fue el 31 de enero del 2026 en el encuentro ante el León, cuando los auriazules ganaron 2-1 en la cancha del Estadio León con una anotación de Marcelo Flores.

En esta Fecha FIFA, Canadá tendrá dos encuentros amistosos ante rivales interesantes; primero se medirán ante Islandia y tres días después se verán las caras con Túnez, dos de sus últimos tres sinodales antes de arrancar su participación en la Copa del Mundo del 2026.

DCO