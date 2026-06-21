En menos de 25 minutos España aplasta a Arabia Saudita; Así fueron los goles del Mundial 2026 (VIDEO)

En 24 minutos la Selección de España golea a Arabia Saudita en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Lamine Yamal al 10′ y Mikel Oyarzabal al 21′ y 24′ marcaron las dianas que le dan tranquilidad a la Roja en el campo de Atlanta.
Primero apareció Yamal, la joven estrella y realidad del Barcelona, quien se exigió al máximo para abrir el marcador a los diez minutos de tiempo corrido. El extremo derecho cerró a segundo poste y se tuvo que barrer para empujar el balón al fondo de la red.
Después apareció Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores más infravalorados del futbol mundial, quien a pesar de siempre aparecer en momentos importantes con España nunca parece recibir el crédito que merece como un elemento importante en el ataque de la campeona de Europa.
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En cuestión de tres minutos Oyarzabal marcó doblete. En el primero el futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián se anticipó a un defensor saudita y punteó el esférico dentro del área, sorprendiendo a la zaga rival, que no pudo hacer nada evitar la anotación.
El segundo tanto de la noche para Oryazabal se dio luego de una triple toque dentro del área. Pedro Porro, en la frontal del área, mandó un centro largo a segundo palo que Marc Cucurella salvó que se fuera del campo. El ahora jugador del Real Madrid cabeceó para Dani Olmo, quien prolongó también de cabeza al otro palo, en donde Mikel estuvo atento para guardar el balón.
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