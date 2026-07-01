Tabla de goleadores del Mundial 2026 ACTUALIZADA

Este Mundial ha estado lleno de grandes momentos que pasarán a la historia, incluyendo los goles que han anotado tanto los futbolistas que debutan en una Copa como los que ya son astros del futbol.

En la ronda de dieciseisavos de final continúan acumulándose los goles de todos los equipos, y durante los partidos todo el Mundial los futbolistas incluso han logrado dobletes y hat tricks.

En esta Copa Mundial los futbolistas deben demostrar su capacidad para anotar al equipo contrario para que se pueda definir quién será reconocido como el máximo goleador con la Bota de Oro de adidas.

⚽ Los 28 máximos goleadores en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, Lionel Messi 🇦🇷 Kylian Mbappe 🇲🇫 y Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 han alargado su registro en este Mundial. 🏆 pic.twitter.com/IYtJlxvbdE — WC Fútbol (@wcfutbol) July 1, 2026

Tabla goleadores del mundial 2026

Hasta el momento, antes de que comiencen los partidos de octavos de final, la tabla de goleadores se encuentra de la siguiente manera:

Lionel Messi de la selección de Argentina con 6 goles Kylian Mbappé de la selección de Francia con 6 goles Erling Haaland de la selección de Noruega con 5 goles Harry Kane de la selección de Inglaterra con 5 goles Vinícius Júnior de la selección de Brasil con 4 goles Ousmane Debélé de la selección de Francia con 4 goles Johan Manzambi de la selección de Suiza con 3 goles Julian Quiñones de la selección de México con 3 goles Jonathan David de la selección de Canadá con 3 goles Deniz Undav de la selección de Alemania con 3 goles

"Messi":

Porque anotó el gol para la victoria de Argentina ante Austria en el minuto 94 pic.twitter.com/OIHIacCqzI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 22, 2026

Para definir al máximo goleador se toma en cuenta al jugador que haya anotado más goles dutante todo el Mundial, y de acuerdo con la FIFA, en caso de que existan dos jugadores con el mismo número de anotaciones el reconocimiento se dará tomando en cuenta el número de asistencias.

En caso de que también empaten en el número de asistencias, entonces se toma en cuenta el total de minutos jugados durante toda la Copa, por lo que quien haya estado en cancha por menos tiempo será quien se lleve el reconocimiento como máximo goleador del 2026.

Quienes perfilaban desde un inicio para ser el máximo goleador en el Mundial son: Kylian Mbappé quien en 2022 logró anotar 8 goles, Harry Kane quien en 2018 logró anotas 6 goles, Mikel Oyarzabal, Erling Haaland, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé , Vinícius Jr., y Raphinha.

Mbappe movement goal vs Sweden

Brings back PSG vibes pic.twitter.com/BTPnNlKLah — Football clips (@Mohqoshin) July 1, 2026

Hasta ahora los futbolistas que más goles han logrado marcar en una copa Mundial son Just Fontaine con 13 goles en 1958, Sandor Kocsis con 11 goles en 1954, Gerd Muller con 10 goles en 1970, Ademir de Menezes con 9 goles en 1950, y Eusebio con 9 goles en 1966.

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