Leo Messi rompió la marca de Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, un hito que el astro argentino consiguió al marcar su tanto número 18 con su doblete ante Austria en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026.

Sin embargo, conseguir esta marca no fue nada sencillo para el delantero del Inter Miami, ya que en sus primeras cuatro apariciones en un Mundial solo acumuló seis tantos y sus últimas dos ediciones disputadas son en las que más cosechas de goles ha logrado.

Nuevo récord desbloqueado. ✅



Nadie marcó más goles que Leo Messi en la #CopaMundialFIFA. 💫 pic.twitter.com/2L02vOgDpf — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 22, 2026

Estos son los 18 goles de Leo Messi para ser el máximo anotador del Mundial

Lionel Messi arrancó su historia en las Copas del Mundo en la edición de Alemania 2006. En aquel torneo marcó solo un gol, pero se estrenó con la Selección de Argentina en las Copas del Mundo, marcando un tanto contra Serbia y Montenegro.

TE RECOMENDAMOS: Mbappé llega a 16 dianas ante Irak y Francia avanza

Argentina 6-0 Serbia y Montenegro - 1 gol - Alemania 2006

Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina - 1 gol - Brasil 2014

Argentina 1-0 Irán - 1 gol - Brasil 2014

Argentina 2-3 Nigeria - 2 goles - Brasil 2014

Nigeria 2-1 Argentina - 1 gol - Rusia 2018

Argentina 1-2 Arabia Saudita - 1 gol - Qatar 2022

Argentina 2-0 México - 1 gol - Qatar 2022

Argentina 2-1 Australia - 1 gol - Qatar 2022

Argentina 2-2 Países Bajos - 1 gol - Qatar 2022

Argentina 3-0 Croacia - 1 gol - Qatar 2022

Argentina 3-3 Francia - 2 goles - Qatar 2022

Argentina 3-0 Argelia - 3 goles - Norteamérica 2026

Argentina 2-0 Austria - 2 goles - Norteamérica 2026

En las última edición de la Copa del Mundo, Lionel Messi anotó siete goles en todo el torneo y este año suma cinco tantos en dos partidos, así que la oportunidad de superar su marca de hace cuatro años está latente para el astro argentino.

DCO