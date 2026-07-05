Argentina vs. Egipto: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Argentina afrontará un nuevo reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida ante Egipto, en un duelo correspondiente a los octavos de final que promete reunir a dos de las máximas figuras del torneo: Lionel Messi y Mohamed Salah.

“La Albiceleste” buscará mantenerse en la pelea por el bicampeonato del mundo, mientras que Egipto, liderado por Mohamed Salah, intentará dar uno de los grandes golpes de esta fase.

El encuentro se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, inmueble con capacidad para más de 70 mil aficionados.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Argentina vs Egipto?

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Hora: Por confirmar

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Argentina llega tras sufrir ante Cabo Verde

La Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, viene de protagonizar uno de los partidos más emocionantes del torneo luego de vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempos extra.

Lionel Messi abrió el marcador, pero el conjunto africano obligó al alargue antes de que Lisandro Martínez y un autogol de Diney Borges, tras un centro del capitán argentino, sellaran el pase a la siguiente ronda.

Con ese tanto, Messi alcanzó siete goles en la presente edición del Mundial y llegará inspirado al compromiso frente a los egipcios.

Egipto superó a Australia desde los penales

El conjunto africano también necesitó ir más allá de los 90 minutos para mantenerse con vida en el torneo.

Después de empatar 1-1 frente a Australia, los dirigidos por Rui Vitória consiguieron su boleto a los cuartos de final tras imponerse 4-2 en la tanda de penales, con un cobro de Mohamed Salah al estilo Panenka que se volvió viral en redes sociales.

El compromiso marcará además un hecho histórico, ya que será el primer enfrentamiento entre Argentina y Egipto en una Copa del Mundo absoluta.

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Antecedentes entre Argentina vs. Egipto

La Selección Argentina y Egipto nunca se han enfrentado en Mundiales absolutos de fútbol a lo largo de toda la historia. El partido programado entre ambos países por los octavos de final del Mundial 2026 marcará el primer choque oficial y mundialista entre ambas selecciones.

El único antecedente oficial entre las selecciones mayores ocurrió el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con triunfo para Argentina por 2-0, gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

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