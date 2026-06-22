¿Quién es la esposa e hijos de Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia?

¿Quién es la esposa e hijos de Abelardo de la Espriella?

Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, y de acuerdo con los el preconteo, el ultraderechista Abelardo de la Espirella es el presidente electo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia cuenta con un total de 12 millones 959 mil 542 votos a favor de Abelardo de la Espriella, mientras que Iván Cepeda cuenta con un total de 12 millones 708 mil 712 votos durante el preconteo.

Es por esto que el candidato del movimiento Defensores de la Patria de 47 años de edad, quien es conocido como “El Tigre”, es el actual presidente electo de Colombia, y en caso de que el escrutinio arroje los mismos resultados, asumirá dicho cargo en agosto.

Esta victoria les pertenece a los millones de Defensores de la Patria que dieron la batalla en cada rincón de Colombia.🫡



La historia recordará que cuando la democracia los necesitó, ustedes dieron un paso al frente. 🇨🇴 pic.twitter.com/qgA6FTM1dE — Defensores de la Patria (@defensoresco) June 22, 2026

Por medio de redes sociales el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro señaló que durante el preconteo “no se puede proclamar ninguno presidente”, pues la diferencia de ambos candidatos es de .3 por ciento, por lo que se debe esperar al escrutinio.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Esposa e hijos de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella está casado con Ana Lucía Pineda, una empresara que nació en Montería y estudió Administración de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Ana Lucía Pineda es la fundadora de Amore Gelatería, y ha dedicado parte de su experiencia laboral hacia empresas que se encuentran en el sector gastronómico, cultural y del entretenimiento.

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella tienen cuatro hijos qu eson Lucía, Salvador, Flippo y Francesca, a quienes han brindado una educación basada “en valores, al amor propio y a la construcción de carácter” de acuerdo con la página del ahora presidente electo.

Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espirella ha destacado que Ana Lucía Pineda camina a su lado incluso desde antes de su carrera política, por lo que la han colocado como un referente para las mujeres colombianas.

En la página Defensores de la Patria señalan que “Ana Lucía encarna a esa mujer colombiana que no teme liderar, que brilla en el trabajo y en la casa, que enseña que la verdadera elegancia está en la coherencia. Su vida es ejemplo de que el amor también puede ser una forma de liderazgo.”

En una entrevista con la revista colombiana Semana, Pineda aseguró que como primera dama caminará al lado de Abelardo de la Espirella para escuchar y conocer las necesidades de las personas, y que trabajará por las mujeres y las infancias en Colombia.

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