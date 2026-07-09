Morena cumple 12 años; dirigencia afirma que el partido nació para transformar al país

Morena conmemoró este 9 de julio el 12 aniversario de su registro como partido político nacional, al destacar que en poco más de una década pasó de ser un movimiento ciudadano a convertirse en la principal fuerza política de México y de América Latina.

En un pronunciamiento, el partido recordó que el 9 de julio de 2014 obtuvo su registro oficial ante el entonces Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de consolidar un “Partido-Movimiento” sustentado en el principio de que “por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

Morena aseguró que su creación respondió a la necesidad de dotar a la ciudadanía de una herramienta de organización y participación política, luego de años marcados por presuntos fraudes electorales y la exigencia de una transformación en la vida pública del país.

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“Morena nació para que el pueblo tuviera una herramienta de lucha, organización y transformación, convirtiéndose hoy en el partido político más grande en la historia de nuestro país y de América Latina”, señaló su dirigencia.

Hace 12 años, con el liderazgo de @lopezobrador_, @PartidoMorenaMx obtuvo su registro como partido político nacional, consolidando un movimiento nacido del pueblo y para el pueblo.



Desde entonces, nos guía la convicción de que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud… pic.twitter.com/wA9AFsIAqu — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 9, 2026

En el comunicado, el instituto político sostuvo que desde su origen ha mantenido como eje rector la idea de que el ejercicio del poder debe estar al servicio de la sociedad.

“Nos guía la convicción de que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, destacó.

Asimismo, afirmó que el crecimiento del movimiento ha sido resultado de la organización territorial, la cercanía con la ciudadanía y la defensa de sus principios, bajo la premisa de que el poder público debe ejercerse para servir y no para beneficio personal.

Morena también hizo un balance de los gobiernos emanados de sus filas y aseguró que las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han impulsado cambios que, afirmó, han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Como parte de la conmemoración, el partido recordó las palabras pronunciadas por López Obrador durante la Asamblea Nacional Constitutiva celebrada el 26 de enero de 2014, cuando afirmó que al interior del movimiento existe pluralidad de pensamiento, pero un objetivo común: transformar la vida pública del país.

“En Morena no existe un pensamiento único, hay pluralidad, pero coincidimos y nos une un objetivo superior: la transformación de la vida pública de México”, citó el comunicado.

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MSL