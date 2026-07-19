Espectacular show de drones ilumina Nueva York con motivo de la final del Mundial 2026 (VIDEO)

Un show de drones iluminó Nueva York con motivo de la celebración de la final del Mundial 2026.

Un espectacular show de drones iluminó Nueva York con motivo de la gran final del Mundial de Norteamérica 2026 entre las selecciones de España y Argentina.

Un show de drones se observó en el cielo de Nueva York, en el que se formaron las imágenes de la Copa FIFA, la Estatua de la Libertad, las tres mascotas del evento, las banderas de los países finalistas, el logo de torneo y los jerseys de las naciones participantes.

The Final is on the horizon! New York New Jersey is ready. Are you? 🏆🇪🇸🇦🇷#FIFAWorldCup #novaskystories @NovaSkyStories pic.twitter.com/DJyx4sNcUj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

Así es como se iluminó Nueva York la noche previa a la esperada final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, que con su duelo aseguraron la primera serie por el título entre países hispanohablantes desde Uruguay 1930.

EVG