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Randal Willars y Kevin Berlín ganan oro en la Copa México de Clavados en Zapopan

El podio lo completaron Gran Bretaña (plata con 389.46) y Colombia (bronce con 357.51)

Randal Willars y Kevin Berlín ganan oro en la Copa México de Clavados en Zapopan .
Randal Willars y Kevin Berlín ganan oro en la Copa México de Clavados en Zapopan . Foto: Claudia Ruiz
Por:
Claudia Ruiz

La dupla olímpica de Randal Willars y Kevin Berlín hizo vibrar el Complejo Acuático Metropolitano al colgarse la medalla de oro en la plataforma de 10m sincronizados varonil, durante la última jornada de la Copa México.

Con una espectacular puntuación de 414.72 puntos, los mexicanos hicieron valer la localía, haciendo resonar el himno nacional y pintando las gradas de verde, blanco y rojo.

El podio lo completaron Gran Bretaña (plata con 389.46) y Colombia (bronce con 357.51).

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Este triunfo sirvió como un intenso adelanto del duelo que se vivirá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque para la justa regional veremos una nueva combinación en la plataforma con la pareja de Randal Willars y Emilio Treviño.

Podio Final - Plataforma 10m Sincronizados Varonil:

  • 1. Randal Willars / Kevin Berlín (México) – 414.72 pts
  • 2. Robbie Lee / Noah Penman (Gran Bretaña) – 389.46 pts
  • 3. Alejandro Solarte / Sebastián Villa (Colombia) – 357.51 pts

México ya suma con dos oros en el cierre del certamen de clavados en Zapopan

Las gemelas Lia y Mia Cueva se coronaron campeonas en la Copa México de Zapopan, en el trampolín de 3 metros sincronizados femenil, con una puntuación de 298.65, en la cuarta y última jornada del certamen avalado por la World Aquatics.

Ante su gente y con una actuación de alta sincronía y técnica, las clavadistas juveniles que dirige el entrenador Iván Bautista, se colgaron la medalla de oro superando a la dupla de China, de Shan Lin y Yiping Long, segundo lugar con 282.57 puntos.

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