¿Hay Megapuente del 14 al 17 de mayo? Quiénes descansan 4 días según la SEP

A pocos días de la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), sorprendió a la comunidad escolar al anunciar una extensión en el periodo de descanso.

Lo que originalmente sería un fin de semana largo, se ha convertido en un “Megapuente” de cuatro días para miles de capitalinos.

¿Hay clases el 14 de mayo?

A diferencia de otros estados de la República, la disposición emitida este 11 de mayo por la Dirección General de Administración aplica exclusivamente para la Ciudad de México.

El descanso del jueves 14 de mayo ha sido otorgado de manera extraordinaria como un reconocimiento a la labor del personal directivo, docente y de apoyo.

Por lo tanto, los niveles que suspenden actividades son:

Educación Básica: Preescolar, primaria y secundaria.

Educación Superior: Planteles adscritos a la AEFCM.

¿Por qué se extendió el descanso?

Originalmente, el calendario escolar marcaba únicamente el viernes 15 de mayo como día de descanso, aunque no es un feriado oficial por ley, la SEP lo otorga tradicionalmente.

Sin embargo, la autoridad educativa decidió otorgar el jueves 14 como una medida institucional de agradecimiento al compromiso del sector educativo con el fortalecimiento de la enseñanza pública.

De esta manera, el calendario de descanso queda de la siguiente forma:

Jueves 14 de mayo: Suspensión por reconocimiento institucional (Solo CDMX).

Viernes 15 de mayo: Descanso oficial por el Día del Maestro .

Sábado 16 y domingo 17 de mayo: Fin de semana habitual.

Tras este periodo de asueto, la SEP confirmó que los estudiantes y trabajadores de la educación deberán reincorporarse a sus actividades normales el próximo lunes 18 de mayo.

Es importante precisar que esta modificación al calendario escolar se encuentra limitada de forma exclusiva a la Ciudad de México.

Por esta razón, los maestros, el personal de las escuelas y las familias de los demás estados deben seguir el calendario que ya tenían fijado sus autoridades locales.

Para evitar confusiones, se recomienda mantenerse atentos y seguir las actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación de cada entidad federativa.

Cualquier ajuste adicional en los demás estados será comunicado formalmente por las dependencias correspondientes.

Por el momento, los alumnos de la capital podrán disfrutar de este descanso antes de entrar a la recta final del ciclo escolar.

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