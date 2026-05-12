Delgado y titulares de Educación dan marcha atrás a ajuste del ciclo escolar

Ante el descontento de familias mexicanas y otros sectores de la población por el anuncio de concluir antes el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades estatales dieron marcha atrás a la medida y acordaron mantener el calendario original. Además, dejaron abierta la posibilidad de que cada entidad haga ajustes según sus condiciones particulares.

Fue el pasado 7 de mayo cuando se anunció que las clases terminarían el próximo 5 de junio y no el 15 de julio, más de un mes de anticipación, bajo argumentos de que hay estados en donde se alcanzan temperaturas extraordinariamente elevadas, y además por el Mundial que este año recibe México.

El Dato: “México no cabe en un solo calendario” y el ciclo escolar de la SEP aún tiene “residuos tecnócratas” que deben analizarse, señaló ayer el secretario de Educación.

Tras la polémica, el secretario de Educación, Mario Delgado, se reunió nuevamente con sus homólogos de las 32 entidades federativas, —concentrados en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu)— para analizar nuevamente los cambios, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum llamara a evaluar la medida, al priorizar que no se afecte la educación de los estudiantes.

De acuerdo con declaraciones de autoridades educativas al término de la reunión, se acordó que cada estado podrá modificar las fechas de su periodo escolar dependiendo sus necesidades particulares.Esto permitirá suspender o ajustar clases en caso de condiciones climáticas extremas o por afectaciones relacionadas con el Mundial.

“Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio”, se fijó en el acuerdo.

5 semanas se habían agregado al periodo vacacional

A través de un comunicado, Delgado Carrillo comentó que se priorizaron “las decisiones construidas desde las comunidades y no desde el aislamiento institucional”. De esta manera, se determinó que se mantendrá el ciclo de 185 días efectivos de clases y que el periodo concluirá el 15 de julio, como se tenía previsto originalmente. Asimismo, se hizo un llamado a las familias y al magisterio para reforzar las acciones profundas de aprendizaje rumbo al final del ciclo.

Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación del estado de Guanajuato, agradeció a Delgado Carrillo por dar la apertura al diálogo y celebró que se llegara al acuerdo de responder a una demanda de las familias.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, también comentó que las celebraciones mundialistas no representan motivo alguno para recortar el periodo educativo a los estudiantes.

REUNIÓN entre las secretarías de Educación de las 32 entidades y la Federación, ayer ı Foto: Especial

Al inicio de la sesión, Mario Delgado señaló que la Nueva Escuela Mexicana busca priorizar el aprendizaje y no convertir a las instituciones en espacios de “custodia”; advirtió que las aulas no son un “lugar de resguardo”. También criticó que muchas familias dependan de los planteles por la falta de flexibilidad laboral en otros sectores.

Además, aseguró que después de que se entregan calificaciones, alrededor del 15 de junio, se entra en un periodo de descarga administrativa que se extiende hasta la mitad de julio, en donde las escuelas permanecen abiertas sin que haya motivos pedagógicos para ello.

“Sólo por cumplir un conteo, se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”, afirmó.

No obstante, también reconoció que el cierre de las escuelas representa una carga que cae sobre las mujeres, principalmente, lo cual consideró “insensible”.

“Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores”, dijo.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la modificación planteada la semana pasada se tomó en consenso y no fue una “ocurrencia” de Mario Delgado, contra quien, acusó, se emprendió una campaña para criticarlo.

“No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron. Eso es lo primero.

“Para que no digan que es porque … Hubo una campaña ahora contra Mario y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de educación del país”, dijo.

La mandataria federal también refirió que las obras con motivo del Mundial quedarán listas en tiempo y forma.

Al consultarle sobre las obras que aún no concluyen, por ejemplo en el Metro de la Ciudad de México, comentó que el reporte recibido de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, es que los trabajos de remodelación y otros proyectos avanzan conforme al calendario previsto.

Además, recordó que la organización del Mundial está a cargo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el gobierno únicamente se encarga de brindar las condiciones para que ello ocurra y se reciba a los miles de asistentes a la justa deportiva.

ACUERDOS

Autoridades educativas de las 32 entidades fijaron lo siguiente.

1.- Se mantendrá sin cambios el calendario escolar 2025-2026.

2.- Los estados podrán ajustarlo por situaciones extraordinarias.

3.- SEP y autoridades educativas llaman a reforzar el aprendizaje y acompañamiento de estudiantes al cierre del ciclo.

4.- El CONAEDU ratificó su función como espacio de diálogo, pluralidad y acuerdos dentro del Sistema Educativo Nacional.

Presidenta recibe a una comisión de la CNTE

Por › Redacción

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, con la demanda de ampliar las plazas para docentes que permitan cubrir el déficit y mayor presupuesto para mejorar la infraestructura en los planteles de la entidad.

A su salida del encuentro, que duró más de cinco horas, el dirigente de la sección, Isael González, informó que también se hizo la petición de reanudar las mesas de conversación con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, pero no hubo compromiso de fecha.

Recordó las exigencias de la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa. En un breve mensaje dijo que se avanzó en temas del magisterio local de Chiapas, pero precisó que los detalles del encuentro se informarán de manera puntual por los canales de difusión con los que cuenta la sección.

Respecto a la modificación en el calendario escolar, el representante de la coordinadora aseguró que ésta no fue una petición de los maestros ni de los padres de familia, como se había asegurado, sino que se trató de una decisión unilateral de las autoridades educativas.

Ven medidas educativas improvisadas

› Por Claudia Arellano y Tania Gómez

PAN y PRI en el Senado criticaron la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de reducir hasta cinco semanas el ciclo escolar y acusaron al Gobierno federal de actuar con improvisación, sin medir las consecuencias educativas y familiares para millones de estudiantes.

Por este motivo, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, exigió la renuncia del titular de la SEP, Mario Delgado, a quien acusó de priorizar las vacaciones sobre la educación: “Mario Delgado debe renunciar ya. No sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños de niveles básicos”.

El Dato: la SEP informó que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, no se va a adelantar el cierre del ciclo escolar, por lo que concluye el 15 de julio.

El priista criticó que, tras el rechazo social a la propuesta, el Gobierno federal intentara deslindarse de la decisión: “Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación de México”.

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, sostuvo que la propuesta refleja “una forma improvisada de gobernar” y cuestionó los argumentos de las altas temperaturas y la realización del Mundial de futbol.

“El Gobierno actual se rige con base en ocurrencias. Lleva al país sin analizar todas las afectaciones que una medida de esta naturaleza puede generar”, señaló.

Ven medidas educativas improvisadas ı Foto: Especial

Consideró inválido justificar la reducción de clases por el calor y advirtió que el país aún enfrenta rezagos educativos desde la pandemia “todos los veranos en México han sido calurosos y eso nunca se ha usado como para quitarle cinco semanas de clases a millones de estudiantes”.

Vázquez Robles alertó que disminuir el tiempo de clases agravaría el rezago educativo en el país, en medio de una baja en la cobertura escolar y de los malos resultados académicos: “Estamos construyendo un verdadero coctel de déficit educativo que va a afectar profundamente a toda una generación de mexicanos”.

Añadió que actualmente existen 1.5 millones menos de niñas y niños inscritos en primaria respecto a 2018, que la cobertura educativa cayó de 99 a 94 por ciento en primaria y de 97 a 93 por ciento en secundaria. También citó los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) como muestra del deterioro académico.

El panista consideró el impacto económico que tendría en las familias un periodo vacacional más largo: “Muchas familias ya tienen organizada su vida cotidiana con base en el calendario escolar y ahora tendrían que buscar actividades adicionales para sus hijos, sin respaldo suficiente del gobierno”.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, señaló que, si la autoridad detecta semanas del calendario escolar sin propósito pedagógico, la respuesta no debe ser cerrar escuelas, sino reorganizar el sistema educativo: “México está perdiendo asistencia, permanencia y aprendizaje”, advirtió al pedir que se priorice escuelas de calidad y mejor equipadas.

La presidenta de la Cámara baja sostuvo que el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a garantizar una educación competitiva y de calidad.

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y hoy ese derecho exige más atención, no menos clases”, enfatizó.

La diputada blanquiazul recordó que en la prueba PISA 2022, México retrocedió en habilidades matemáticas, lectura y ciencias en la evaluación de 2018 y señaló que sólo uno de cada tres estudiantes alcanza el nivel mínimo de aprendizaje requerido.

“El fútbol y el calor no pueden ser causales para dejar a las niñas y los niños en indefensión educativa”, concluyó Kenia López al rechazar la medida.