Profesor acusa captura ilegal, golpes y vejación

EL PROFESOR Leonardo Escobar, al narrar ayer el infierno por el que pasó.

El profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Leonardo Escobar Barrios, denunció que durante el periodo en que permaneció desaparecido en el estado de Nuevo León fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional, quienes le fracturaron tres costillas tras detenerlo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En un video presentado durante una conferencia de prensa, el profesor expuso que el día 31 de diciembre llegó al aeropuerto regio para realizar una escala de tres horas y posteriormente tomar un vuelo rumbo a la Ciudad de México.

El Dato: EL VIERNES 16 de enero fue localizado con vida el catedrático colombiano de la Ibero, después de que se supo de su paradero por última vez el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, “por circunstancias extrañas” fue detenido y encarcelado en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fue llevado por elementos de la Guardia Nacional, aseguró, pero antes de ser llevado a prisión fue golpeado hasta provocarle fractura de costillas.

El profesor señaló que, aunque estuvo tres días en una celda, nunca apareció en el Registro Nacional de Detenciones y tampoco se le informó sobre sus derechos en la detención, lo cual fue una “irregularidad”, dijo.

Luego de permanecer tres días en la celda, fue liberado, pero no gozaba de plena conciencia. Narró que intentó acercarse a las instalaciones del Aeropuerto de Monterrey para continuar con su vuelo; sin embargo, al ser despojado de sus pertenencias, fue inadmitido por razones que dijo desconocer.

10 días estuvo en una clínica en estado de inconsciencia

“Sólo pude pasar una noche en el Aeropuerto de Monterrey; posteriormente, me vi obligado a deambular en las inmediaciones”, dijo.

Agregó que poco a poco la policía lo fue alejando del aeropuerto hasta terminar en una situación de calle, sin poder comer y tomar agua durante cuatro días.

Leonardo Escobar mencionó que nunca tuvo asistencia médica ni tampoco pudo acercarse a las oficinas del Instituto Nacional de Migración.

Posteriormente, dijo que se vio obligado a refugiarse durante varios días en la maleza para evitar el sol y la deshidratación, pero “afortunadamente fue rescatado por una patrulla” que maneja una clínica de rehabilitación en el municipio de Juárez.

“Ahí permanezco 10 días en una total inconsciencia; yo no recuerdo nada, pero ellos dicen que durante estos días tuve mutismo, ni tampoco di detalles de mi identidad”, dijo.

Según su relato, el 15 de enero, tras recobrar la conciencia y memoria, comenzó a formar un plan para revelar su identidad y poder salir, lo cual fue muy difícil, ya que no contaba con comunicación.

“Afortunadamente hubo un operativo de búsqueda; coincidieron con la ficha de búsqueda de mi identidad y así finalmente fui rescatado por la Fiscalía” General de Nuevo León, dijo.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) de Apodaca sostuvo que al detenido se le practicó el dictamen médico correspondiente, sin que se detectaran lesiones de consideración.

Apuntó que la Guardia Nacional remitió al detenido a las instalaciones municipales el 31 de diciembre por haber incurrido en una falta administrativa al alterar el orden en el Aeropuerto Internacional, por lo cual cumplió un arresto de 36 horas.