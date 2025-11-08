Srta. Ramírez, vuelve a mi lado: ¿Dónde ver este drama chino?

Srta. Ramírez, vuelve a mi lado es un drama chino que ha cautivado a las personas que aman las producciones de Asia. La producción está compuesta por 69 capítulos que siguen la historia de Karla Ramírez y Sergio Sánchez, un matrimonio que está pasando por una crisis, tras cuatro años de estar juntos.

Aquí te contamos de qué trata esta serie y dónde podrás verla.

¿De qué trata Srta. Ramírez, vuelve a mi lado?

Karla Ramírez y Sergio Sánchez son una joven pareja que ha estado casada durante cuatro años. Para los trabajadores de la empresa donde ambos laboran, ella es sólo su empleada, pero, por la noche es su amada esposa. Han mantenido en secreto su relación.

La joven siempre creyó que su amor era inquebrantable, hasta que, guiada por las insinuaciones de su suegra, comenzó a notar cómo Sergio empezaba a cruzar límites con Karina Sosa.

De un día para otro, Sergio acompañaba a Karina en presuntos viajes de trabajo, donde alquilaba pistas de esquí solo para ella. Con el corazón roto, Karla decide divorciarse a espaldas de Sergio e iniciar desde cero.

Srta. Ramírez, vuelve a mi lado ı Foto: Especial

¿Dónde ver Srta. Ramírez, vuelve a mi lado?

El drama chino Srta. Ramírez, vuelve a mi lado está disponible en DramaBox, una plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical. Puedes acceder desde la web o descargando la aplicación móvil de este medio.

Podrás ver los primeros 13 episodios de los 69 que componen este drama de forma gratuita desde la plataforma. Sin embargo, si deseas ver completo deberás crearte un usuario en el sitio y contar con una suscripción activa.

Aunque el drama es una producción originalmente hecha en idioma chino, DramaBox lanzó una versión con subtítulos en español.

Otra opción para disfrutar de la historia es YouTube o TikTok. En estas redes sociales algunos fanáticos han publicado resúmenes y fragmentos de Srta. Ramírez, vuelve a mi lado. A continuación, te compartimos un capítulo, o puedes buscar en team.negro9407, donde se encuentra una versión doblada al español.

Otras historias que te pueden gustar:

La Traición del Amor: Sigue a Myla Young, una multimillonaria que abandona sus estudios para ayudar a su novio, Kyle Jensen, a hacerse rico. A pesar de sus esfuerzos y después de siete años de relación, Kyle la traiciona y se casa con otra mujer millonaria. Myla, decidida a no rendirse, se propone construir un nuevo futuro y convertirse en la líder de una poderosa compañía en siete años.

Renacer en sus Brazos: Trillizos con el Tío de mi Ex: Es un drama chino que narra la historia de una mujer que, tras ser traicionada y asesinada por su esposo en su vida anterior, tiene la oportunidad de volver al pasado, justo al día en que ambas familias se conocieron. Esta vez está decidida a cambiar su destino, por lo que rompe su compromiso y elige al misterioso y poderoso tío de su exprometido, a pesar de los rumores que lo rodean.