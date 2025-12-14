Chile elige al ultraderechista José Antonio Kast como próximo presidente tras segunda vuelta

José Antonio Kast Rist, ultraderechista del Partido Republicano, se impuso este domingo a la izquierdista Jeannette Jara Román, del Partido Comunista en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

Con más del 80 por ciento de las mesas escrutadas, Kast obtuvo el 58.61 por ciento de la preferencia, ante un 41.39 por ciento de la abanderada del oficialismo, según los primeros resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel), que llegan casi hora y media después del cierre de las mesas de votación, a las 18:00 horas.

📊 Resultados preliminares Segunda Votación Presidencial. 83,43% de mesas escrutadas:



🔹J. Jara: 41,39%

🔹J. Antonio Kast: 58,61% — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

Al reconocer que “la democracia habló fuerte y claro”, Jeannette Jara informó que se puso en contacto con Kast para desearle éxito ante su inminente llegada al Palacio de la Moneda para el periodo 2026-2030.

TE RECOMENDAMOS: Al menos 20 heridos Autobús escolar cae en barranco y deja 17 muertos en Colombia

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria . Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, declaró a través de la red social X.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Por su parte, casi cuatro años después de haber derrotado a José Antonio Kast también en el balotaje, el presidente saliente, Gabriel Boric Font, felicitó al virtual mandatario por su victoria y, a través de una llamada telefónica, le reiteró su disposición “para colaborar con los destinos de la patria”.

Mientras Boric le garantizó las facilidades para una transición ordenada, Kast también se manifestó solícito y acordaron reunirse este lunes 15 de diciembre en el Palacio de la Moneda “para conversar en detalle algunas tareas de continuidad de Estado” .

“Que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto, después del 11 de marzo me interesaría mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”, añadió Kast.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda. https://t.co/1aKDF5W68u — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 14, 2025

José Antonio Kast, de 59 años, asumirá como el presidente número 35 de la historia de Chile el 11 de marzo de 2026, fecha en la que concluye el mandato de Gabriel Boric.

Kast comparte visiones similares a las expresadas por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei, con propuestas enfocadas en el combate a la delincuencia y a la migración irregular.

Entre sus principales promesas se encuentran la ampliación de la legítima defensa y el “fin de la criminalización de víctimas que se defienden”, además de una mayor presencia policial y militar para recuperar territorios que, afirma, se encuentran “bajo el dominio del narco”.

En materia migratoria, el líder del Partido Republicano plantea tipificar la migración irregular como delito, fortalecer las expulsiones y eliminar beneficios sociales para personas en situación irregular.

Con información de AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr