Conductor atropella a aficionados en Chihuahua durante festejos por triunfo de México en Mundial.

El conductor de una camioneta en presunto estado de ebriedad atropelló a varias personas en la Glorieta de la División del Norte, conocida como Glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua, durante las celebraciones por el triunfo 1-0 de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el Mundial 2026.

Celebración deportiva culmina en atropello

Lo que inició como una fiesta mexicana en Chihuahua por la victoria de la Selección Nacional en el segundo partido del Grupo A dentro de la justa mundialista, se convirtió en momento de pánico.

El atropellamiento ocurrió cuando decenas de aficionados se congregaban en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa para festejar el triunfo de la Selección Mexicana.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, un grupo de hombres rodeó una camioneta gris de reciente modelo durante los festejos en el espacio público.

Segundos después, el conductor de la unidad aceleró con fuerza de manera directa hacia el frente, embistiendo al grupo de personas que se encontraba situado delante del vehículo.

El conductor intentó escapar

Los videos que circulan en redes sociales mostraron el momento exacto en el que el automovilista arranca la camioneta sin detener la marcha frente a la multitud.

La grabación mostró cómo múltiples personas caen sobre el pavimento tras el impacto directo del frente del vehículo.

Asimismo, las imágenes mostraron la huida del presunto responsable del sitio del atropello, quien continuó su trayecto a alta velocidad dejando a los lesionados sobre la vialidad.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia de la Cruz Roja y unidades policiacas estatales para asegurar la zona y brindar atención médica en camillas a los afectados.

🚨 FUERTE ACCIDENTE EN CHIHUAHUA DURANTE FESTEJOS POR TRIUNFO DE MÉXICO 🇲🇽🚨



Un conductor atropelló a varias personas que celebraban la victoria de la Selección Mexicana en la glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua, dejando varios lesionados con heridos tendidos sobre la vía… pic.twitter.com/hvwXT2drEU — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 19, 2026

Detención y cargos confirmados por la policía estatal

La policía estatal confirmó la captura del conductor minutos después de cometer el atropellamiento masivo. El arresto se concretó sobre el cruce de las avenidas Ortiz Mena y Hermann Glandorf, punto donde el chofer detuvo su marcha tras chocar la camioneta de frente contra un poste de alumbrado.

Las autoridades ratificaron que el detenido manejaba en estado de ebriedad. Por tales hechos, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para enfrentar cargos formales por atropello, fuga, conducir en estado de ebriedad y lesiones.

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JVR