Mexicanos toman Times Square tras triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Cientos de mexicanos se apoderaron de Times Square, Nueva York, para celebrar la victoria por 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el Mundial 2026.

Los aficionados celebraron en las calles de Estados Unidos el triunfo que aseguró el liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cientos de mexicanos celebran en Times Square

Los connacionales se concentraron en el emblemático punto de Nueva York con banderas, espuma y buena vibra tras el silbatazo final.

La concentración de aficionados tomó relevancia debido a que, más temprano, se registró un tiroteo en Times Square que dejó una persona detenida por las autoridades locales.

A pesar de este incidente previo, los seguidores se apoderaron del espacio para festejar el resultado deportivo.

El resultado definió el liderato del Grupo A

La Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur en las acciones correspondientes a la Copa del Mundo 2026.

Este marcador, combinado con el empate registrado en el partido entre Sudáfrica y Chequia, otorgó matemáticamente el primer lugar del Grupo A al conjunto mexicano.

El compromiso donde se selló la clasificación se disputó en la cancha del Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, México.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la paridad hasta que, tras muchos intentar, el gol se le presentó a México.

La jugada que rompió el empate se derivó de un error directo del portero surcoreano, Kim Seung-Gyu, en una acción de juego aéreo.

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JVR