Fan Fest de Guadalajara colapsa antes del México-Corea; aficionados tiran vallas para entrar

El Fan Fest de Guadalajara perdió el control horas antes del partido entre México y Corea del Sur, luego de que aficionados derribaron vallas de seguridad para entrar a la zona de pantallas instalada en el Centro Histórico.

La concentración masiva ocurrió este jueves 18 de junio, en los alrededores de la Plaza de Armas, Plaza Liberación, Catedral y Paseo Alcalde, donde miles de personas acudieron desde la mañana para buscar un sitio desde el cual ver el encuentro de la Selección Mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes, el punto alcanzó su límite antes del partido. A las 14:00 horas, la zona ya lucía saturada y las autoridades cerraron accesos por la capacidad del espacio, estimada en más de 50 mil asistentes. Varios aficionados optaron por buscar restaurantes, bares u otros establecimientos con transmisión del juego.

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🚨 Así fue el portazo en el Fan Fest de Guadalajara



La sede alcanzó su capacidad máxima y decenas de aficionados derribaron vallas para intentar ingresar y ver el partido entre México y Corea del Sur. ⚽🇲🇽🇰🇷 pic.twitter.com/AqCAe8ckp7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 19, 2026

Horas después, la presión en los filtros creció. Pasadas las 16:00 horas, grupos ubicados junto a las estructuras metálicas comenzaron a empujar las vallas colocadas cerca de Catedral y abrieron un boquete por el que ingresaron cientos de personas hacia el área donde permanecían las pantallas gigantes.

Elementos policiales con equipo antimotín intervinieron para frenar el avance de la multitud y recuperar el control del perímetro. Los agentes contuvieron el paso de los asistentes y recolocaron parte de las barreras derribadas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas que corrieron hacia el interior del Fan Fest tras romper el cerco. En las grabaciones también aparece personal de seguridad que intenta ordenar el acceso, mientras la multitud avanza sin atender las indicaciones.

Autoridades locales y de Protección Civil habían pedido a la afición evitar la zona una vez que el recinto superó su capacidad operativa. La recomendación incluyó acudir a sedes alternas para seguir el partido, debido a la concentración registrada en el primer cuadro tapatío.

Los reportes iniciales no consignaron personas heridas tras el ingreso forzado. El operativo de seguridad continuó en el Centro Histórico para evitar nuevos empujones durante el desarrollo del encuentro mundialista.

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MSL