¿Qué es ‘La casita’ de Bad Bunny?: Estos son los artistas invitados

En los últimos días “La casita” del cantante puertorriqueño Bad Bunny ha desatado controversia en redes sociales, y es que con el auncio de su llegada a los conciertos que dará en CDMX ha causado molestia en algunas personas.

Las personas que adquirieron los boletos más costosos para las 8 fechas en las que se presentará Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México externaron su molestia en redes sociales.

Esta molestia se debe a que recientemente anunciaron que “La casita” de Bad Bunny llegará para estas fechas, por lo que ahora las personas que adquirieron boletos más baratos podrán ver al artista de cerca.

¿Qué es ‘La casita’ de Bad Bunny?

“La casita” de Bad Bunny es una estructura que funciona como un escenario adicional al escenario principal, y está inspirada en la famosa casa de Puerto Rico que aparece en algunos de los videos musicales y del Short Film que forman parte de “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Esta estructura que simula una casa será colocada en la sección General B del Estadio GNP Seguros de la CDMX, por lo que le permitirá a las personas que se encuentren en esta sección y en las gradas cercanas ver al cantante más de cerca.

Además de la llegada de “La casita” a CDMX, también se informó que este miércoles 3 de diciembre a las 14:00 horas saldrán a la venta boletos para una nueva sección llamada “Los Vecinos”.

Artistas invitados a ‘La casita’ de Bad Bunny

Esta casita no sólo es un escenario adicional en el que se presenta Bad Bunny, pues esta funciona como un espacio en el que se reunen diversos artistas para disfrutar del concierto como si estuvieran en una fiesta.

Los artistas que han sido invitados a “La casita” de Bad Bunny no solamente han sido cantantes, pues se ha contado con la presencia de deportistas como LeBron James y Kylian Mbappé.

Asimismo, se ha visto a actores y actrices como Penélope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler, Benicio del Toro, Ana de Armas y Paco León, mientras que los cantantes que han sido invitados han sido Bizarrap, Ricky Martin, Residente, Tito Trinidad y Eladio Carrión.

También ha tenido la presencia de Luis Fonsi, Ñengo Flow, Belinda, Jowell & Randy, Marc Anthony, Wisin, Yandel, Raw Alejandro, Chuwi, Tokischa, young Miko, Latin Mafia, Los Pleneros de la Cresta, Pedro Capó, Alfonso Vélez y Gilberto Santa Rosa.

“La casita” también ha contado con Arcángel, Ivy Queen, Alofoke, Ednita Nazario, Tainy, Farruko, Tito el Bambino, Sech, Willy Rodríguez, Kany García, Mora, Quevedo, Dei V, Omar Courtz, Paloma Mami, Beto Montenegro, De La Ghetto, Ñengo Flow, iLe Cabra, Feid y Becky G.