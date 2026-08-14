Jugadora de Santos muestra la peculiar forma de comunicarse dentro del club al no saber español (VIDEO)

Laveni Vaka mostró la forma en la que se comunica con la gente en México.

Laveni Vaka fue uno de los refuerzos para Santos Laguna Femenil para el Apertura 2026; sin embargo, la jugadora estadounidense arribó a México sin conocer o hablar español, así que los últimos meses han sido complicados para la futbolista en su primera campaña con el conjunto de Torreón.

La defensa central ocupa sus redes sociales para documentar su día a día en la vida de una futbolista y uno de sus últimos videos es la forma en la que se comunica en México.

La jugadora mostró que dentro de Santos el staff del equipo no habla inglés, así que utilizan el traductor de Google para comunicarse y que algunos jugadores de las fuerzas básicas le ayudan para que los demás puedan entenderle. Además de que demostró que ya está aprendiendo algunas palabras en español para que sea más sencilla su estadía en nuestro país.

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¿Quién es Laveni Vaka, el refuerzo de Santos?

Laveni Vaka fue anunciada con Santos en julio de este año para reforzar a la escuadra de la Laguna en este Apertura 2026. La futbolista estadounidense llega procedente del Fort Lauderdale United, club en el que estuvo desde 2024 compitiendo al máximo nivel.

El conjunto de Fort Lauderdale United juega en la USL Super League, una liga profesional de futbol de primera división de Estados Unidos, la cual organiza la United Soccer League y que arrancó su primera temporada en agosto del 2024.

La futbolista con doble nacionalidad lleva dos compromisos disputados en la temporada con Santos ante Querétaro y contra el América, partido que terminaron con una victoria y una derrota, respectivamente, para el equipo de la Laguna. Laveni Vaka nació el 11 de agosto de 2001 y acaba de cumplir 25 años, es defensa central, su pie dominante es el derecho, mide 1.68 metros y pesa 59 kilogramos.

Con buena vibra continuamos nuestra semana de entreno. ⚔️🇳🇬💚#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/UaIQGY5Yev — Club Santos Femenil (@ClubSantosFem) August 12, 2026

La Liga Femenil se juega con un nuevo formato esta temporada

Las jugadoras del futbol mexicano se tienen que acostumbrar al nuevo formato que implementó la Federación Mexicana de Futbol para el balompié azteca, el cual se divide en dos grupos de 9 equipos que pelean por un boleto a la liguilla.

Los equipos juegan contra sus ocho rivales de grupo y tienen enfrentamientos contra instituciones del otro sector. Al final de la primera ronda, cuatro equipos de cada grupo avanzan a la Liguilla del futbol mexicano. La Fiesta Grande se sigue disputando de la misma manera con partidos de ida y vuelta.

DCO