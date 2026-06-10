Organizaciones cuestionan costos del torneo

Colectivos encabezados por vecinos de Santa Úrsula protestaron ayer frente al Estadio CDMX y desplegaron una lona alusiva a su inconformidad con la realización del evento.

A dos días del inicio de la Copa Mundial, organizaciones alertaron que México asumirá costos públicos, fiscales, laborales, urbanos y ambientales del torneo, mientras la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) proyecta ingresos por ocho mil 911 millones de dólares sin pagar impuestos en el país.

Señalaron que el Gobierno destinó más de cuatro mil 500 millones de pesos al torneo, además de crear fideicomisos mixtos. Advirtieron que no existe obligación de publicar qué empresas reciben beneficios ni cuánto dejará de recaudar el Estado por las exenciones fiscales otorgadas a la FIFA y sus socios.

13 partidos de la justa deportiva se jugarán en México

Para Gatitos vs Desigualdad y Fundar, el esquema fiscal del evento concentra ventajas en actores privados, mientras la ciudadanía enfrenta gastos de infraestructura, operación y riesgos posteriores.

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) alertó que las mujeres sostendrán buena parte de los servicios ligados al torneo, en sectores marcados por informalidad, contratos temporales y falta de seguridad social. Las organizaciones acusaron que Airbnb ofrece incentivos de hasta 750 dólares para sumar propiedades al mercado turístico.