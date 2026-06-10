El álbum del Cuau

Cuentan que al diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco cada tanto le aparece un recuerdo fotográfico con algún viejo conocido —y, además, poco prestigiado—, ya sea entre amistades, con la familia misma o incluso en la nómina que ha estado a sus servicios en la función pública. Así apareció recientemente una imagen del también exgobernador de Morelos acompañado de Homero Figueroa Meza, mejor conocido como La Tripa, identificado por las autoridades federales como líder del Comando Tlahuica, una célula criminal vinculada con extorsiones, homicidios y ataques en Morelos. Aquí viene el detalle, que, nos advierten, ya amerita tarjeta roja. La Tripa no sólo figura en el expediente de los pesos pesados de la criminalidad, también fue fichaje estrella en el equipo del exfutbolista, a quien sirvió como asesor jurídico del Sistema de Aguas de Cuernavaca, cuando el ídolo del fut fue alcalde. Nos hacen ver que la foto del Cuau junto a Figueroa, con todo y la indignación que ya está generando, también sirve para explicar algunas irregularidades que emergieron del periodo en que Blanco fue presidente municipal de la capital morelense. Uf.