Amor Equivocado, ¿dónde ver el drama chino?

El drama chino Amor equivocado, también conocido como Amor errado (en inglés Mistaken love), es una producción que ha ganado popularidad en redes sociales debido a su historia llena de romance e intriga.

La historia está ambientada en la antigua china, por lo que se considera un drama histórico.

¿De qué trata el drama chino Amor equivocado?

En el año quince del reino de Qingshuo, la princesa Li Cong Huan, novena hija de Zizhou, contrajo matrimonio con Mo Heng, heredero al trono. Todo el país celebró con júbilo, sin imaginar que ella había llegado con un propósito oculto, el cual era vengar la muerte de su madre y de su hijo recién nacido.

Tiempo atrás, Li Cong Huan estuvo enamorada de Mo Jin, el segundo príncipe, pero el día de su parto presenció cómo los hombres de él asesinaron a sus seres queridos. Marcada por la tragedia y la traición, decidió regresar para cumplir su juramento de justicia con sus propias manos.

Al reencontrarse, descubrió que su antiguo amante ahora era el príncipe heredero. Mo Jin, incapaz de aceptar que ella pudiera desear su muerte por ambición, se llenó de resentimiento hacia ella.

Sin embargo, en medio de los enfrentamientos y tensiones que siguieron, ambos fueron comprendiendo que gran parte de su historia estaba atravesada por engaños y malentendidos.

Amor equivocado ı Foto: Especial

Reparto de Amor equivocado:

De acuerdo con la información publicada por el sitio Wiki Drama, los actores y actrices que participan en el drama chino Amor equivocado, también llamado Amor errado, son:

Shao Yu Qi como Li Cong Huan

Li Dai Kun como Mo Jin

Min Xing Han como Mo Heng

Sun Yan En como Yun Qian

Qiao Guan Zhen como He Lian Xuan

Wang Zi Jiu

Amor equivocado o Amor errado, ¿dónde ver el drama chino?

Amor equivocado, llamado en inglés Mistaken love, es parte del catálogo de İQIYI, una plataforma especializada en entretenimiento originario de Asia.

Para acceder a los capítulos puedes descargar la aplicación para TV, teléfono y computadora. Los primeros cinco se encuentran disponibles de forma gratuita y con anuncios, sin embargo, para mirar el drama completo integrado por 24 episodios, debes ser parte de la comunidad VIP.

Aunque este drama está originalmente creado en chino, en el sitio encontrarás una versión con subtítulos en español, por lo que podrás disfrutar de la historia.

Del mismo modo, en redes sociales como TikTok y YouTube se han publicado varios capítulos y resúmenes de la historia. Puedes encontrarla como Mistaken love, no obstante, en estos sitios se encuentra en idioma inglés y sin subtítulos en español.

Otras historias que te pueden interesar:

Más allá del cielo: Sigue la historia de una joven que rechazó de manera rotunda casarse como la concubina de un hombre anciano, por lo que su padre en venganza decide prometerla a un mendigo para que viva miserable. Aunque ella pensaba que su destino había quedado sellado por la tragedia en la noche de bodas se llevó una grata sorpresa, cuando el templo degradado y triste se transformó con un movimiento de su esposo en una tierra bendecida.