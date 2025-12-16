Más allá del cielo, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Más allá del cielo es un drama chino de fantasía y un mundo ficticio. Sigue la historia de una mujer que se casa con un mendigo sin saber que es el próximo Emperador del Cielo.

¿De qué trata Más allá del cielo?

Más allá del cielo sigue la historia de una joven que rechazó de manera rotunda casarse como la concubina de un hombre anciano, por lo que su padre en venganza decide prometerla a un mendigo para que viva miserable.

Más allá del cielo ı Foto: Especial

Aunque ella pensaba que su destino había quedado sellado por la tragedia en la noche de bodas se llevó una grata sorpresa, cuando el templo degradado y triste se transformó con un movimiento de su esposo en una tierra bendecida.

Resultó que el mendigo era en realidad la reencarnación del Emperador del Cielo, por lo que la joven no tendría que preocuparse más por carencias o una vida vacía.

¿Dónde ver Más allá del cielo?

La serie cuenta con un total de 65 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ShortMax. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.

Corazón Roto y Triunfo: Fiona es una mujer que se casa con Pablo para devolverle un favor después de sentirse agradecida con él, pero él la engaña, la humilla y la lleva al límite. Fiona a luz prematuramente, sangra profusamente y casi muere. Totalmente desilusionada, decide contraatacar. Anuncia en una conferencia de prensa que ella es la otra mujer, finge su muerte y escapa a otra ciudad.