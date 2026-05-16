Venezuela deporta a EU a presunto prestanombres de Nicolás Maduro; llega escoltado a Miami

El gobierno de Venezuela anunció este sábado la deportación del empresario Alex Naim Saab Morán, “de nacionalidad colombiana”, quien enfrenta “diversos delitos” en Estados Unidos.

En un breve comunicado, al autoridad migratoria de Venezuela no específico el destino de quien fuera el presunto prestanombres del despuesto presidente Nicolás Maduro Moros, aunque señaló que la deportación se llevó a cabo “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

No obstante, EFE constató la llegada del empresario a Miami, Florida, escoltado por agentes estadounidenses, entre ellos de la DEA.

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De acuerdo con la agencia de noticias, Saab aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka (OPF), ubicado en el condado de Miami-Dade.

#AHORA | 🚨 Divulgan la primera imagen de Alex Saab tras su llegada a Estados Unidos para enfrentar la Justicia.



Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) están a cargo del operativo. pic.twitter.com/xcqmtq4SLc — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) May 17, 2026

Alex Saab fue detenido en febrero pasado en Caracas, un mes después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una incursión estadounidense.

Saab, de 54 años, había sido detenido en 2020 en Cabo Verde, y estuvo recluido en Estados Unidos por cargos de soborno. En 2023, el presidente Joe Biden le concedió el indulto como parte de un intercambio de prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela y la extradición de Leonard Glenn Francis, alias “Fat Leonard”, contratista de defensa de origen malasio.

Según fuentes citadas por la agencia Reuters, Alex Saab podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses para fortalecer el caso contra Maduro, quien se encuentra recluido en un centro de detención de Nueva York.

En 2020, el gobierno de Venezuela presentó ante un tribunal estadounidense una copia de lo que, afirmó, era el pasaporte venezolano de Alex Saab. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, alegó que el empresario era un “diplomático venezolano inocente” que había sido “secuestrado” ilegalmente mientras realizaba una misión humanitaria en Irán.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano. Sin embargo, con el nuevo gobierno interino, Delcy Rodríguez degradó a Saab, destituyéndolo de su gabinete y privándolo de su función como principal enlace para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela

De acuerdo con Associated Press, el empresario se reunió en secreto con la DEA antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que, durante años, ayudó a la agencia antidrogas a esclarecer la corrupción en el círculo íntimo de Nicolás Maduro.

Con información de AP, Reuters y EFE.

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cehr