Arrestan en Venezuela a Alex Saab, prestanombres de Nicolás Maduro

Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue aprehendido en Venezuela para extraditarlo a Estados Unidos, según confirmaron fuentes de inteligencia militar.

La detención de Alex Saab se produjo durante un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI, según las mismas fuentes.

De acuerdo con la información, Alex Saab permanece bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se define su eventual traslado a territorio estadounidense.

El también exministro de Industria de Venezuela y empresario colombo-venezolano ya había estado preso en Estados Unidos.

Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020, donde estuvo detenido durante más de tres años por un esquema de sobornos antes de que se le concediera el indulto a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses apresados en Venezuela.

