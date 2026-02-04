Argentina pide formalmente a EU extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

El juez federal argentino Sebastián Ramos firmó este miércoles un pedido formal de extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina, por una causa que se tramita en los tribunales del país suramericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

A principios de enero, el fiscal argentino, Carlos Stornelli, instó a la Justicia federal a que solicitara a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por una causa que se tramita en tribunales del país suramericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El caso abierto contra Maduro en Argentina se inició en 2023 por una denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

El juez Ramos, que basó su pedido en el tratado de extradición que Argentina mantiene con Estados Unidos, ordenó en septiembre de 2024 la detención de Nicolás Maduro así como también del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros miembros del Gobierno de ese país.

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas la madrugada el 3 de enero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR