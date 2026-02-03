Audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EU se pospone hasta marzo

La audiencia del proceso penal en contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha sido reprogramada nueve días de la primera audiencia la nueva fecha será el 26 de marzo de 2026 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La sesión, que originalmente estaba prevista para el 17 de marzo, fue aplazada por decisión del juez Alvin K. Hellerstein tras una solicitud presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con el consentimiento de la defensa de ambos acusados.

Delcy Rodríguez, junto al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 22 de agosto de 2025. ı Foto: Reuters

Según la solicitud firmada por el fiscal federal Jay Clayton, el aplazamiento responde a “razones logísticas y de agenda” y a la necesidad de completar el intercambio de pruebas entre la fiscalía y los equipos legales de Maduro y Flores, lo que permitirá un análisis más exhaustivo del material probatorio antes de la próxima audiencia judicial.

Este caso penal se sigue en una corte federal estadounidense en Manhattan desde principios de enero de 2026, luego de que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Maduro y a Flores en Caracas el 3 de enero y los trasladaran a Nueva York.

En su primera comparecencia ante el tribunal, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos formulados en su contra, que incluyen narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración, entre otros delitos de carácter federal, según registros judiciales.

Durante esa audiencia, Maduro afirmó que permanecía “inocente” de las acusaciones y se proclamó “presidente de Venezuela”, calificando su detención como un acto ilegítimo. Flores también negó haber participado en actividades delictivas.

Maduro y Flores se encuentran bajo custodia en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, mientras se desarrolla el proceso judicial.

La defensa ha presentado solicitudes y mociones, entre ellas cuestionamientos sobre la legalidad de la detención y argumentos relacionados con inmunidad diplomática, que podrían convertirse en puntos centrales del litigio en los próximos meses.

El caso judicial contra Maduro y su esposa ha generado amplia atención internacional debido a su impacto tanto legal como geopolítico, en medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y debate sobre jurisdicción y soberanía.

