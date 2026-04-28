Argentina no ha respondido solicitud de deportación de excontralmirante Farías: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que el gobierno de Argentina aún no ha respondido a la solicitud de deportación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado con la red de huachicol fiscal.

Consultada sobre el caso durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que la Fiscalía General de la República se encuentra al pendiente de la situación.

Dijo esperar a que este asunto no sea utilizado con fines de confrontación política, ante las diferencias que en algún momento se han dejado ver.

En ese contexto, comentó que el presidente argentino Javier Milei tome en cuenta que Farías Laguna es una persona bajo investigación.

“Es una persona que está siendo investigada que tiene una orden de aprehensión y que en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues es importante que se extradite o que se deporte”, dijo.

Comienza su proceso de extradición, se determinará la vía más rápida ı Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones abiertas en México, Farías Laguna, exintegrante de la Secretaría de Marina, es señalado por presuntos vínculos con estas estructuras de tráfico ilegal de combustibles. La Fiscalía General de la República ha señalado que existe una orden de aprehensión en su contra, lo que motivó la solicitud formal a Argentina para su localización y eventual deportación o extradición.

La solicitud de México se da en un contexto de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, donde ambos países mantienen acuerdos para la asistencia jurídica y la entrega de personas requeridas por autoridades judiciales.

En ese sentido, el llamado de la presidenta busca separar el proceso judicial de cualquier disputa política, subrayando que se trata de un caso de procuración de justicia.

Hasta ahora, el gobierno argentino no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud mexicana. La Fiscalía General de la República mantiene seguimiento al caso, a la espera de una resolución que permita avanzar en el proceso legal contra Farías Laguna en territorio nacional.

El desenlace dependerá de los canales diplomáticos y judiciales entre ambos países, así como de la valoración que realicen las autoridades argentinas sobre la procedencia de la solicitud.

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MSL