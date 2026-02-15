¿El video de Helen Vásquez es real o fake? Esto se sabe sobre la filtración

En redes sociales, el nombre de Helen Vásquez se ha vuelto tendencia conforme aumenta el rumor sobre una supuesta filtración de un video íntimo por parte de la creadora de contenido. En ese sentido, muchos se preguntan si se trata de un material real o no.

Las búsquedas por el video filtrado de Helen Vásquez han dado de qué hablar. Si bien la famosa tiene plataformas de contenido íntimo, cabe mencionar que la difusión y consumo sin consentimiento de sus videos +18 son acciones ilegales en varios países.

En ese sentido, no es recomendable consumir el material íntimo filtrado por cuentas de terceros. La creadora de contenido vende su material de forma legal en plataformas reguladas y donde existe un consentimiento para sus suscriptores.

¿Quién es Helen Vásquez?

Helen Vásquez es una creadora de contenido mayor de edad. Su cuenta de TikTok tiene 594.5 mil seguidores con más de 7.2 millones de Me Gusta en sus videos, donde habla a la cámara y publica bailes y trends.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram la famosa cuenta con 18.2 mil seguidores, donde publica contenido un poco más variado, al incluir algunas fotos llamativas.

Sin embargo, su ingreso principal llega por Helen, quien en sus redes sociales promociona de manera discreta su cuenta de OnlyFans, Telegram y WhatsApp, donde vende su material íntimo. También cuenta con PayPal para intercambios más personales.