Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune

El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado ayer a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por revelar uno de los grandes secretos del sistema inmunológico: cómo logra no atacarse a sí mismo.

Sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica y las células T reguladoras explican cómo el cuerpo distingue entre lo propio y lo ajeno.

Sakaguchi identificó hace décadas a estas células guardianas capaces de “frenar” reacciones inmunes desmedidas, mientras que Brunkow y Ramsdell descifraron luego el papel clave del gen FOXP3, sin el cual esas células no pueden formarse correctamente.

Más allá del laboratorio, su trabajo abre la puerta a nuevas terapias que podrían modular el sistema inmunológico: reforzarlo para combatir el cáncer o suavizarlo para evitar rechazos de trasplantes y tratar males autoinmunes.

Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

