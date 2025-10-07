Ventana a nuevas líneas terapéuticas

Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune

El Premio Nobel de Medicina 2025 reconoció a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi por descubrir células T reguladoras y el gen FOXP3, clave en la tolerancia inmune

Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune
Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado ayer a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por revelar uno de los grandes secretos del sistema inmunológico: cómo logra no atacarse a sí mismo.

Sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica y las células T reguladoras explican cómo el cuerpo distingue entre lo propio y lo ajeno.

Sakaguchi identificó hace décadas a estas células guardianas capaces de “frenar” reacciones inmunes desmedidas, mientras que Brunkow y Ramsdell descifraron luego el papel clave del gen FOXP3, sin el cual esas células no pueden formarse correctamente.

TE RECOMENDAMOS:
Un año con Claudia: Sus ejes de gobierno
Primera mujer Presidenta de México

El año 1 de la primera Presidenta, con ruta firme en Transformación

Más allá del laboratorio, su trabajo abre la puerta a nuevas terapias que podrían modular el sistema inmunológico: reforzarlo para combatir el cáncer o suavizarlo para evitar rechazos de trasplantes y tratar males autoinmunes.

Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune
Nobel de Medicina a los descubridores de los “guardianes” del sistema inmune ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
Moáis podrían quedar bajo el agua en menos de 60 años
Efectos de la crisis climática

Moáis podrían quedar bajo el agua en menos de 60 años