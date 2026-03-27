El Tricolor visitará un Coloso de Santa Úrsula totalmente renovado y hasta con un nombre nuevo. Durante el Mundial se conocerá como el Estadio de la Ciudad de México, ya que la FIFA prohibe que salgan marcas que no son de la institución, pero también será conocido como el Banorte.

Butacas de plástico en todo el inmueble de colores rojo, gris y blanco. Palcos VIP, una nueva sala de prensa, pasillo para que los jugadores salgan al campo y otros tantos ajustes son los que se verán en el renovado Estadio Azteca.

El duelo ante Portugal el sábado a las 19:00 horas será el primer encuentro de este inmueble. Sin Cristiano Ronaldo, pero sí con Vitinha, Javier Aguirre buscará el primer triunfo.

La última ocasión que el Tricolor visitó la cancha del Azteca venció 2-0 a Honduras con goles de Edson Álvarez (quien se encuentra recientemente lesionado).

Durante los partidos del Mundial no se tendrá estacionamiento y los cercos de seguridad estarán más custodiados.

Renovación de élite ı Foto: Diego A. Hernández

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