Realizan foro sobre medicina regenerativa y plantean retos regulatorios en San Lázaro

El diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, inauguró el Foro de Salud en Medicina Regenerativa e Integrativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde destacó la necesidad de fortalecer la regulación en este campo ante el crecimiento de clínicas y tratamientos especializados.

Desde la sede de la Cámara de Diputados, el legislador —de formación sociólogo— reconoció que no es especialista en medicina, pero subrayó su interés en impulsar marcos normativos que garanticen prácticas seguras y profesionales en el sector.

“Me interesa mucho esta parte de la salud y, sobre todo, en el ámbito legislativo (…) entender qué podemos hacer en materia de regulación en estos temas”, expresó ante especialistas, investigadores y asistentes al encuentro.

Durante su mensaje, el diputado hizo un recuento de las acciones emprendidas en materia de salud en la actual legislatura, entre ellas la prohibición constitucional de la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, la implementación de la Ley de Salud Digital y el fortalecimiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la ampliación de registros sanitarios de medicamentos hasta por 10 años y mayor control de precursores químicos.

El diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes ı Foto: Cámara de Diputados

Asimismo, mencionó el plan maestro de infraestructura hospitalaria y el proyecto de integración de los servicios públicos de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca articular la atención médica entre las distintas instituciones del país.

Sánchez Cervantes también recordó que, en 2018, al inicio del gobierno del expresidente, el suministro de medicamentos estaba concentrado en un reducido número de laboratorios, situación que —dijo— fue modificada para cambiar el esquema de compras y distribución.

El legislador señaló que la medicina regenerativa e integrativa representa una transformación en la forma de entender la atención médica, al colocar al paciente en el centro y apostar por intervenciones personalizadas, seguras y éticas.

“El foro tiene como objetivo generar un espacio de actualización, intercambio de experiencias y reflexión crítica sobre los avances, los retos regulatorios y la responsabilidad profesional que implica innovar en el ámbito de la salud”, apuntó.

Foro “Salud en Medicina Regenerativa e Integrativa” ı Foto: Cámara de Diputados

En ese contexto, enfatizó que la evidencia científica, la ética y una regulación adecuada deben guiar el desarrollo de estas prácticas médicas, especialmente ante el crecimiento de clínicas y laboratorios que ofrecen tratamientos estéticos y regenerativos, fenómeno que —indicó— ha observado en su distrito en la alcaldía Iztacalco.

Finalmente, el diputado declaró formalmente inaugurado el foro y llamó a fortalecer la colaboración interdisciplinaria para construir un modelo de atención que combine ciencia, tecnología y humanismo.

“Colocar al paciente en el centro, respetando su individualidad, es fundamental. La salud del futuro requiere colaboración, formación continua y vocación de servicio”, concluyó.

