Kenia López Rabadán llama a reforzar leyes y presupuesto para erradicar violencia contra mujeres y niñas

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que mientras persistan violencias “tan visibles y perniciosas”, el Estado mexicano debe continuar denunciando, generando conciencia e impulsando cambios legales para cerrar las brechas de desigualdad.

Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que este desafío exige leyes eficaces, presupuestos suficientes, políticas públicas sostenidas y datos confiables que permitan dimensionar el problema con precisión.

“Mientras siga habiendo violencias tan visibles, tan perniciosas, de tanto impacto, tenemos que seguir denunciando, generando conciencia e impulsando los cambios legales necesarios”, expresó.

Durante el acto, dio la bienvenida a representantes de organismos internacionales, organizaciones civiles y colectivos de mujeres, y destacó la presencia de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, cuya participación —dijo— aportará elementos técnicos y comprometerá al Poder Legislativo a traducir sus hallazgos en reformas concretas.

Hoy recibimos en la Cámara de @Mx_Diputados a la Relatora Especial de la @ONU_es sobre la violencia contra las mujeres y niñas, la Dra. Reem Alsalem (@UNSRVAW), en el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas.



Gracias, diputada… pic.twitter.com/v82u0vhHmm — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 16, 2026

También reconoció la trayectoria de la doctora Patricia Olamendi, a quien atribuyó la articulación del encuentro, así como el trabajo de la diputada Anaís Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

López Rabadán subrayó que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino resultado de aprendizajes sociales y culturales que generan desigualdades desde edades tempranas. Por ello, consideró indispensable trabajar tanto con niñas y mujeres como con niños y hombres para prevenir y combatir estas conductas.

“Erradicar la violencia exige leyes firmes, pero también exige transformación cultural”, puntualizó.

La legisladora recordó que, desde 2018, se impulsaron reformas para garantizar la paridad en los espacios de representación, lo que ha permitido que hoy haya más mujeres diputadas, senadoras y gobernadoras que nunca en la historia. No obstante, advirtió que los avances normativos no significan que la batalla social esté ganada.

“¿Hemos avanzado en términos normativos? Claro. ¿Contamos con marcos jurídicos más robustos? Por supuesto. Sin embargo, en las calles, en los hogares, en los espacios públicos, muchas mujeres siguen en peligro”, señaló.

Finalmente, aseguró que la Cámara de Diputados asume de manera activa su papel en la agenda internacional de derechos humanos y reiteró que el compromiso del Legislativo es revisar y perfeccionar las leyes para garantizar que mujeres y niñas puedan vivir y desarrollarse en un entorno seguro.

“Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es una obligación ética, jurídica y política”, concluyó.

LMCT