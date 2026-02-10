Monreal llama a respaldar iniciativa presidencial de 40 horas

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la Cámara de Diputados respaldará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, una vez que concluya su discusión en el Senado de la República.

Durante una entrevista al término de la sesión del Pleno, Monreal precisó que se trata de una propuesta que aún se encuentra en deliberación en la Cámara Alta, por lo que llamó a esperar los acuerdos que se alcancen de manera plural.

“Es una iniciativa de la presidenta de la República que vamos a respaldar. Vamos a esperar que la discusión se dé en el Senado como debe de ser, de manera plural, y que logren un buen acuerdo allá”, sostuvo.

Respecto a versiones sobre dos días obligatorios de descanso, aclaró que cualquier modificación será analizada cuando la minuta llegue a San Lázaro y que, como ocurre en todos los casos, se realizarán los ajustes que determine la mayoría legislativa.

En otro tema, Monreal informó que la reforma electoral se encuentra en una etapa clave de redacción y que los próximos días serán determinantes para su presentación formal ante el Congreso.

Detalló que la iniciativa contempla diversos aspectos, entre ellos la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, posibles ajustes a las listas plurinominales, mecanismos de vinculación directa entre electores y representantes, reducción de costos electorales, fortalecimiento de la fiscalización y sanciones más severas al financiamiento ilícito, incluida la cancelación de candidaturas.

“Estas reformas no serán regresivas; serán de avanzada democrática y darán certeza y certidumbre jurídica”, aseguró.

Rechazó que exista riesgo de ruptura entre Morena, el PT y el PVEM, y explicó que las diferencias forman parte natural del proceso de negociación para alcanzar la mayoría calificada.

“No hay ningún indicio de ruptura. Es una lógica matemática: sin los aliados no se logra la mayoría constitucional”, puntualizó.

Finalmente, expresó su respaldo a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien encabeza las mesas de negociación, y reiteró que las decisiones finales responderán a reclamos sociales y no a intereses particulares.

MSL