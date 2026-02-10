Reforma laboral de 40 horas avanza en el Senado, pero sin garantizar dos días de descanso

Las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes, por unanimidad, el dictamen de reforma constitucional que plantea reducir de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el año 2030, en medio de un debate por la falta de una garantía explícita de dos días de descanso semanal.

Con los votos de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum será sometida a votación este miércoles en el pleno del Senado, sin cambios al dictamen, en un proceso que legisladores de oposición calificaron como de “fast track”.

La discusión en comisiones estuvo marcada por un intercambio sobre un desplegado de organizaciones sindicales, que exigían dejar explícito en la Constitución el derecho de los trabajadores a contar con dos días de descanso por semana, una petición que fue desechada por la mayoría legislativa.

“El dictamen no considera la propuesta completa de Movimiento Ciudadano, ya que no se deja claro los dos días de descanso a la semana para los trabajadores. Al contrario, llevaría hasta 12 horas la jornada laboral”, advirtió la senadora Alejandra Barrales, quien, pese a las críticas, confirmó el voto a favor de su bancada.

El esquema aprobado establece una reducción progresiva de la jornada: en 2027 se reducirá a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 horas, y finalmente en 2030 quedará en 40 horas. Las autoridades han reiterado que la reforma no implicará recortes salariales ni afectaciones a las prestaciones laborales.

