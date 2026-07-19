¿Quién es Gustavo Dudamel, músico que tocó con Shakira? De dónde es, edad, estatura y quién es su esposa

Este domingo se definirá al país que pueda llevarse consigo la Copa Mundial del 2026, y además del deporte, en el campo también se vivieron momentos llenos de música, baile y alegría.

Durante esta final por primera ocasión se tuvo un show de medio tiempo dentro del Mundial, por lo que las y los hinchas pudieron disfrutar de una gran diversidad musical para cerrar este evento deportivo.

Esta final está siendo jugada por Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos, por lo que el 19 de julio será el día en el que se conocerá a la selección ganadora y el segundo lugar de este Mundial.

Con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, así se vive el show del medio tiempo en la clausura del Mundial 2026. En el medio tiempo, astros de la música se reunieron para interpretar diversos temas. https://t.co/8GJdk4B7Jr



#Mundial #MedioTiempo #Música #Futbol pic.twitter.com/DuTf24gcfu — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

Tanto el show de clausura como el medio tiempo de este torneo de futbol tuvieron grandes artistas llenando de emoción este fin de la Copa, con la finalidad de hacer vibrar a las personas que están en el estadio como a quienes lo sintonizan desde distintas partes del mundo.

El show de medio tiempo del Mundial 2026 se aperturó con una gran presentación por parte de la Reina del Pop Madonna, quien estuvo acompañada de los astros Ronaldo y Ronaldhino.

🔥🎶 Justin Bieber, BTS, Shakira y Madonna se apoderaron del terreno de juego y se han encargado de interpretar algunos de los éxitos que han marcado un hito dentro del mundial o en sus carreras como artistas.https://t.co/KSktAiK5iK#Mundial #MedioTiempo #Música #Futbol pic.twitter.com/pef3BcHu02 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

¿Quién es Gustavo Dudamel?

Gustavo Adolfo Dudamen Ramírez es un músico, compositor y director de orquesta originario de Venezuela; sin embargo, cuenta con una doble nacionalidad, pues desde el 2018 también es español.

Gustavo Dudamel actualmente tienen 45 años de edad, mide 1.70 metros y está casado con la española María Valverde desde el 2017; sin embargo, del 2006 al 2015 estuvo casado con la venezolana Elísa Maturén.

El director de orquesta Gustavo Dundamel dio un gran espectáculo para todas las edades, pues apareció en la cancha acompañado de The Muppets, quienes llenaron de una grata sorpresa y alegría este momento inolvidable en la historia del Mundial.

Muppets are playing Seven Nation Army for the halftime show. pic.twitter.com/7sgfwDkJSR — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) July 19, 2026

Acualmente Gustavo Dudamel es el encargado de dirigir la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y durante su carrera cuenta con algunos reconocimientos y condecoraciones, incluyendo siete premios Grammy.

Además de tener una gran trayectoria en el mundo de la música, Gustavo Dundamel se pronunció contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 por el asesinato del violinista Armando Cañizales durante las protestas en Venezuela.

Luego de los dos sismos ocurridos en Venezuela, Gustavo Dudamel ofrecerá un concierto el próximo 23 de agosto, con la finalidad de recaudar fondos que serán destinados a las comunidades que resultaron afectadas.

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