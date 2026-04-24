México lidera nominaciones en AL a Premios WSIS 2026

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, el pasado 26 de febrero en Michoacán.

En un contexto global marcado por la transformación digital, México ha logrado posicionarse como uno de los países más relevantes en innovación tecnológica aplicada al desarrollo, al obtener nueve nominaciones en los Premios WSIS 2026 (World Summit on the Information Society), organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Dentro de este escenario, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) sobresale como el actor principal en América Latina (AL), al concentrar cinco de las nueve nominaciones mexicanas, consolidándose como la entidad gubernamental mejor posicionada de la región en este certamen internacional.

El Dato: El país compite en las categorías de infraestructura digital, desarrollo de capacidades, gobierno electrónico, ciencia digital y diversidad cultural.

Los cinco proyectos de la agencia mexicana cubren áreas estratégicas desde la conectividad, formación en Inteligencia Artificial (IA), gobierno digital e inclusión digital.

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Además, las categorías en las que compite México abarcan infraestructura digital, desarrollo de capacidades, gobierno electrónico, ciencia digital y diversidad cultural.

Entre las iniciativas nominadas se encuentra Nube MX, enfocada en fortalecer la infraestructura de tecnologías de la información; el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), orientado al desarrollo de capacidades en nuevas tecnologías; y Llave MX, una herramienta de gobierno digital para facilitar el acceso a servicios públicos.

A estos se suman el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, enfocado en ciencia y análisis de datos, así como el proyecto de Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas, que busca cerrar brechas de inclusión mediante herramientas adaptadas a la diversidad cultural del país.

En la edición 2026 de los premios participaron 360 proyectos provenientes de más de 50 países. A nivel global, Asia concentró el mayor número de nominaciones, seguida por África, mientras que América Latina ocupa el tercer lugar.

En este contexto, México no sólo lidera la región en número de candidaturas individuales, sino que también se ubica en la sexta posición a nivel mundial, lo que refleja un avance significativo en el desarrollo tecnológico institucional.

Los Premios WSIS contemplan 11 categorías que abarcan desde infraestructura y acceso a la información hasta innovación, seguridad, educación y aplicaciones en sectores como salud, agricultura y gobierno digital.

El desempeño de la ATDT en este certamen internacional evidencia una apuesta por la autonomía tecnológica y el desarrollo de soluciones propias para atender problemáticas públicas.

Estas nominaciones también muestran una tendencia creciente hacia el uso de herramientas digitales como eje para mejorar la eficiencia gubernamental, ampliar el acceso a servicios y fortalecer la inclusión social.

Los proyectos ganadores serán definidos a través de una votación internacional y se anunciarán en el Foro WSIS 2026, que se celebrará en julio en Ginebra, Suiza, donde se darán cita representantes de gobiernos, organismos internacionales y especialistas en tecnologías de la información.