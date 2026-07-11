Las breves del Mundial 2026

DE SER HUMANO A CONVERTIRSE EN UN DULCE

El Mundial 2026 ha dejado momentos únicos entre los aficionados y más de la fanaticada azteca. En esta ocasión, un seguidor del Tricolor se volvió tendencia en redes sociales por convertir su cabeza en un algodón de azúcar. En el video se puede ver cómo el fan mete la extremidad en la máquina y comienza a dar vueltas para llenar su rostro del dulce, mientras varias personas disfrutaban la ocasión y sacaron sus celulares para inmortalizar el momento durante los festejos en el Ángel de la Independencia.

DE SER HUMANO A CONVERTIRSE EN UN DULCE ı Foto: Captura de video

EL MENSAJE MÁS HERMOSO DEL TORNEO

Armando González es uno de los jóvenes mexicanos que asistió a esta Copa del Mundo y a pesar de jugar pocos minutos, demostró que siente los colores de la camiseta tricolor dentro y fuera del campo. El jugador de Chivas recibió un mensaje de Piccolo, un personaje de Dragon Ball Z. “Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol; nos has sorprendido a todos, cada vez te has vuelto más fuerte. Te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no sólo es ser fuerte en el combate”.

EL MENSAJE MÁS HERMOSO DEL TORNEO ı Foto: Captura de video

LA FIESTA SIEMPRE SIGUE A LOS MEXICANOS

A pesar de que la Selección Nacional ya no está disputando la Copa del Mundo de la FIFA, tal parece que nuestros paisanos siempre traen el ambiente. En un video que circula en redes sociales se puede ver a un fan con la playera del Tricolor uniéndose a la fiesta de Marruecos, previo a su partido ante Francia. El seguidor azteca primero está grabando la acción y después se anima a meterse al circulo para sacar sus mejores pasos de baile.

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LA FIESTA SIEMPRE SIGUE A LOS MEXICANOS ı Foto: Captura de video

CASI LLEGAN A LOS GOLPES

En plena conferencia de prensa, dos periodistas protagonizaron un pequeño altercado frente a varios elementos de la Selección de Marruecos. Uno de los reporteros se molestó porque su colega levantó la mano para pedir la palabra y tapó su toma en ese momento; hasta una voluntaria tuvo que acercarse para calmar los ánimos. En cuanto el problema comenzó a subir de tono, las figuras de la conferencia guardaron silencio y la reacción de Brahim Díaz fue imperdible.

CASI LLEGAN A LOS GOLPES ı Foto: Captura de video

EL QUIERE VOLAR MÁS EXTREMO

México siempre encuentra la manera de entretenerse hasta en el momento más aburrido. Durante los festejos de los aztecas se creó el famoso “quiere volar”, el cual consta de cargar a una persona y lanzarla al aire en repetidas ocasiones. En esta ocasión, la afición sacó una cobija para realizar esta actividad y una de las participantes voló más de lo normal por la fuerza que pusieron al lanzamiento. En el video se puede ver la cara de la chica que era de impresión por lo ocurrido, y cuando cayó iba con la cabeza abajo, pero logró aterrizar dentro de la sábana para evitar algún percance.

EL QUIERE VOLAR MÁS EXTREMO ı Foto: Captura de video

QUÉ BIEN LA PASA VOZINHA

El portero de Cabo Verde terminó su participación en el Mundial 2026, pero la tristeza quedó atrás para el guardameta sensación en el torneo. En sus redes sociales presumió un video en el que se le ve manejando una moto acuática, con unos lentes oscuros en el mar de Mindelo, Sao Vicente.

QUÉ BIEN LA PASA VOZINHA ı Foto: Captura de video

Mientras algunos equipos se pelean por ficharlo, Vozinha se relaja en sus tierras, de cara a lo que viene en su carrera.