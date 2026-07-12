Viuda de Jayden Adams comparte emotivo mensaje tras su pérdida

Este 11 de julio se confirmó que el centrocampista de la Selección de Sudáfrica, Jayden Adams perdió la vida a los 25 años de edad, y su pareja sentimental compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

La muerte de Jayden Adams fue confirmada por el Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (SAFPU) por medio de un comunicado en el que enviaron sus condolencias a los familiares del futbolista.

El centrocampista del Mamelodi Sundowns y de los Bafana Bafana fue encontrado sin vida el pasado 11 de julio, y la causa de su muerte no ha sido confirmada de manera oficial.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Después de que se diera a conocer la muerte del seleccionado sudafricano, en redes sociales comenzaron a viralizarse momentos en los que se ve a Jayden Adams distante del equipo.

Además del mensaje que la SAFPU publicó en un comunicado, y el emitido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Aqueelah Chloe Adendorf, la pareja sentimental de Adams, publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

Mensaje de la viuda de Jayden Adams

Aqueelah Chloe Adendorf compartió fotografías acompañada de Jayden Adams, y dijo que no tenía palabras para describir el dolor que estaba sintiendo con su reciente pérdida.

“Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo” se lee en su publicación

Apuntó que una parte de su corazón se fue con el centrocampista, y que llevará su amor con ella para siempre hasta que se vuelvan a encontrar “te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre”.

En días previos Aqueelah Chloe Adendorf habría compartido una publicación en la que reconocía que Jayden Adams había estado pasando por un momento difícil antes de comenzar el Mundial junto a la Selección de Sudáfrica.

“A pesar del esfuerzo, los sacrificios, las madrugadas, las decepciones y los momentos que nadie vio, seguiste adelante, te mantuviste disciplinado y confiaste en Dios en todo momento. Y ahora mírate… representando a tu país en la selección nacional" apunta Adendorf.

Con este mensaje que buscaba alentar al futbolista, la ahora viuda acotó que tal vez Jayden Adams no se daba cuenta de lo inspirador que podía ser, por lo que no dudó en recordarle que se merecía “cada instante de esto porque he visto todo el trabajo que has hecho”.

A pesar de cada desafío, nunca renunciaste a tu sueño, y solo por eso me siento tan orgullosa de estar a tu lado y apoyarte en todo. No importa hasta dónde te lleve este camino, ten por seguro que siempre seré tu mayor apoyo, tu mayor fan y tu refugio. Aqueelah Chloe Adendorf



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