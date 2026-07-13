Kenia domina edición 19 del Medio Maratón CDMX

El keniata cruza la meta en el Ángel de la Independencia, ayer.

Con tiempo de 1:04:36, el keniata Simon Maywa se convirtió en el ganador del Medio Maratón de la CDMX 2026 en la categoría élite varonil, mientras que su compatriota Gladys Cheropms Longari conquistó el primer sitio en élite femenil con tiempo de 01:12:19, en edición número 19 de la carrera de 21 kilómetros, la cual tuvo una participación récord, la cual fue superior a los 35 mil corredores.

El mexicano Jorge Luis Cruz Pérez se subió al podio en élite varonil, al registrar 1:06:07; el segundo lugar lo consiguió el ugandés Abel Chelangat, quien llegó a la meta con tiempo de 1:05:55.

El Dato: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que las mujeres representaron 45.8 por ciento del total de los participantes en la carrera de 21 kilómetros.

Por su parte, la keniata Winsam Jerono y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz detuvieron el crono en 01:13:46 y 01:17:13, respectivamente, para finalizar en el segundo y tercer puesto en la categoría élite femenil.

El primer participante en llegar a la meta fue el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien con tiempo de 1:03:51 conquistó el primer sitio en la categoría de silla de ruedas varonil, que tuvo un podio nacional gracias al segundo y tercer lugar de Marco Antonio Caballero (1:07:58) y Ricardo Estrada (1:11:34).

La mexicana Brenda Osnaya ganó por segundo año consecutivo en la categoría de silla de ruedas femenil, luego de cruzar la meta en 1:12:34.

Si bien el Medio Maratón de la CDMX mantuvo la salida en el Hemiciclo a Juárez y la meta en el Ángel de la Independencia, para esta edición se agregó un demandante tramo por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. En el nuevo trazado de la carrera de 21 kilómetros, los participantes subieron por calles como Montes Apalaches, Avenida Toluca y José María Velasco, antes de adentrarse en el Bosque de Chapultepec.

32 países estuvieron representados en el evento

El primer grupo de corredores fue el correspondiente a la categoría de silla de ruedas y discapacidad visual, el cual salió a las 5:55 horas. Seis minutos más tarde salieron los corredores de la categoría élite. A las 6:05 de la mañana fue el turno de los bloques competitivos generales y Adidas Runners. De las 6:15 a las 7:00 horas salieron el resto de los bloques (Azul, Verde y Naranja).

Un ambiente festivo fue el que se respiró desde los primeros momentos de la mañana de ayer en los alrededores del Hemiciclo a Juárez, el punto de reunión para los más de 35 mil participantes en el Medio Maratón de la CDMX, los cuales llegaron al lugar desde las 5:00 horas.

Familiares y amigos de los participantes manifestaron su apoyo con pancartas y porras durante el desarrollo de la carrera en la capital del país.

Simon Maywa y la también keniata Gladys Cheropms se llevaron 50 mil pesos por obtener el primer lugar en la carrera de 21 kilómetros. Abel Chelangat y Winsam Jerono recibieron 35 mil pesos por terminar segundos, mientras que el premio económico para los terceros lugares, Jorge Luis Cruz y Silvia Patricia Ortiz, fue de 20 mil pesos.

La medalla del Medio Maratón CDMX 2026 tiene la figura de un colibrí, ave que representa energía, resistencia y libertad. La presea también incluye grabados de lugares emblemáticos como Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

El próximo gran reto para la comunidad runner es el Maratón de la CDMX 2026, programado para llevarse a cabo el próximo 30 de agosto.