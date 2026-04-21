¿Quién es Emilio Antún, funado por “romantizar la infidelidad” y de dónde es?

Emilio Antún, conocido por sus reflexiones sobre salud mental y relaciones sanas, se ha convertido en el blanco de una masiva “funa” en redes sociales tras admitir públicamente haber sido infiel a su pareja, la destacada ciclista regiomontana Valentina Velasco.

Lo que comenzó como rumores en TikTok escaló este lunes 20 de abril de 2026, cuando Antún publicó un video intentando “dar la cara”.

Sin embargo, el lenguaje utilizado en su mensaje, percibido por muchos como una forma de suavizar sus acciones con términos de crecimiento personal, solo sirvió para encender más la polémica.

En el video, Antún confirma que la infidelidad ocurrió tras una salida nocturna bajo la influencia del alcohol. Lo que más molestó a los usuarios fue que él insistiera en presentar la traición como un error que no se pudo evitar.

Quiero decir que sí, un día salí, tomé y cometí un error. En este proceso he entendido que una buena persona no es aquella que no se equivoca, es aquella que cuando se equivoca da la cara

Expresó el influencer en su mensaje de disculpa dirigido a Valentina Velasco, con quien ya habría terminado su relación.

Emilio Antún, originario de la Ciudad de México, se hizo famoso con su proyecto “Diario de un humano”, donde daba consejos sobre dinero, emociones y cómo superar adicciones.

Gracias a su imagen de hombre honesto y sensible, muchos jóvenes lo veían como un ejemplo a seguir para sus propias relaciones.

Los usuarios no solo están molestos por la infidelidad, sino por su hipocresía. Circulan videos viejos donde él atacaba a los infieles y juraba que jamás sería como ellos.

La atleta no ha emitido declaraciones al respecto ı Foto: Redes sociales

¿Quién es Valentina Velasco?

Valentina Velasco posee una trayectoria sólida, destacando como una atleta de alto rendimiento originaria de Monterrey que ha brillado en competencias internacionales de ciclismo como los Panamericanos 2025.

La joven cuenta con un importante linaje deportivo al ser hermana de Victoria Velasco, la ciclista olímpica que representó a México en París 2024, y posee una gran influencia como embajadora de marcas como Lululemon México.

Con una comunidad que supera los 200 mil seguidores en Instagram y TikTok, Valentina ha recibido un apoyo total por parte de sus usuarios tras darse a conocer la noticia.

Hasta el momento, no ha emitido una declaración detallada sobre la ruptura, mientras que Emilio Antún continúa perdiendo seguidores a raíz de sus declaraciones.



