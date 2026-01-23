TikTok crea empresa mayoritariamente estadounidense para garantizar su operación en EU

Después de años de tensiones políticas y legales, TikTok anunció la creación de una nueva empresa mayormente estadounidense que le permitirá seguir operando en Estados Unidos sin ser bloqueada por las autoridades del país.

La compañía, ahora denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, fue establecida tras un acuerdo entre la matriz china de la plataforma, ByteDance Ltd., y un grupo de inversionistas liderados por firmas estadounidenses de tecnología y capital privado.

Según información oficial, las participaciones en la nueva empresa quedaron distribuidas de la siguiente manera: los inversionistas no chinos —incluidos Oracle Corp., la firma de capital privado Silver Lake y el fondo de inversión MGX con sede en Abu Dabi— controlan más del 80% de la empresa, mientras que ByteDance retiene una participación minoritaria del 19.9%, bajo el límite permitido por la ley estadounidense aprobada en 2024 que exigía la venta de las operaciones locales o la prohibición de la aplicación.

La formación de esta entidad obedece a un mandato legal de seguridad nacional que buscaba reducir la influencia extranjera en la gestión de datos y en los algoritmos de plataformas digitales con gran presencia en Estados Unidos.

La nueva estructura accionaria responde a esas exigencias, al tiempo que permite a la empresa continuar su actividad en el mercado estadounidense, donde fue usada por más de 200 millones de personas.

El acuerdo establece que la junta directiva de la empresa conjunta estará compuesta mayoritariamente por miembros estadounidenses, un cambio clave para tranquilizar a las autoridades y legisladores que consideran que la gestión de datos y algoritmos deben estar bajo control local.

Las responsabilidades de la nueva entidad incluyen la protección de datos de usuarios en Estados Unidos, la seguridad del algoritmo de recomendación, la moderación de contenido, y la aseguración del software que opera la plataforma dentro del país.

Estas funciones anteriormente estaban bajo el control directo de TikTok global, una situación que generó preocupación entre reguladores estadounidenses.

La creación de TikTok USDS Joint Venture LLC representa un hito para la compañía y marca un giro en la estrategia de gestión global de TikTok, al separar las operaciones que atienden al mercado estadounidense del control total ejercido por su matriz en China.

Con este movimiento, TikTok logra garantizar su continuidad en el mercado estadounidense, evitando una prohibición total que habría significado la desaparición de la plataforma en uno de sus territorios más grandes.

