Christian Nodal se presentó el miércoles por la noche en la Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

El cantante de música regional mexicana no sólo atrajo a miles de fanáticos con su talento, sino que también avivó rumores sobre su vida personal al presentarse sin la compañía de Ángela Aguilar, su esposa, y al interpretar el tema “Vete ya”, lo que muchos interpretaron como una indirecta.

Nodal va a Feria de San Marcos sin Ángela Aguilar y canta ‘Vete ya’; aviva rumores de separación

El concierto de Nodal en San Marcos, Aguascalientes, fue uno de los más esperados de la feria; el público coreó cada uno de sus éxitos, tales como “Adiós Amor” y “Un Vals”, una canción reciente que está en medio de la polémica por el parecido de la modelo del videoclip y su exnovia Cazzu.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Ángela Aguilar, quien en ocasiones anteriores había acompañado al cantante en presentaciones importantes.

Durante el espectáculo, Nodal sorprendió al incluir en su repertorio la canción “Vete ya”, un clásico de Valentín Elizalde que habla de la ruptura y despedida de una pareja que no está enamorada. La interpretación estuvo cargada de emoción y fue recibida por los asistentes de la Feria de San Marcos como un mensaje velado sobre su situación sentimental con su esposa.

Sumado a esto, en redes sociales usuarios aseguran que, en los videos difundidos de la presentación de Christian Nodal en Aguascalientes, parece que el cantante no trae puesto su anillo de bodas y señalan que se borró el tatuaje que se realizó en honor a Ángela Aguilar.

Otro aspecto destacado de la presentación de Nodal en la Feria de Aguascalientes 2026 es que la mismísima Adela Micha se encontraba en primera fila del Palenque disfrutando de la música. Entre una canción y otra, el cantante de regional mexicano se acercó a la periodista para saludarla y ella no dudó en besarle la mano, sin importar que las cámaras y el público captaran el momento.