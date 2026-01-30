Macaulay Culkin se despide de Catherine O’Hara con emotivo mensaje y FOTO

Este viernes se dio a conocer la muerte de Catherine O’Hara a los 71 años de edad, una noticia que puso de luto al entretenimiento a nivel internacional. Ante ello, su compañero de reparto en Mi Pobre Angelito (Home Alone), Macaulay Culkin, dedicó una sentidas palabras.

Cabe recordar que Catherine O’Hara interpretó a la madre del personaje de Macaulay Culkin en las icónicas películas. Por ello, el mensaje fue muy emotivo y generó reacciones de cariño en redes sociales.

Catherine O’Hara ı Foto: X @cambeserious

Macaulay Culkin reacciona a la muerte de Catherine O’Hara

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor escribió un mensaje en su más reciente publicación, donde aparecen dos imágenes comparativas que muestran el paso de los años en los famosos.

En la parte superior, vemos un fotograma de Mi Pobre Angelito, donde Catherine se encuentra junto a Macaulay y ambos se miran frente a frente mientras sonríen, mostrando una cercanía familiar y gran calidez.

La foto inferior muestra de nuevo a ambos artistas, años después mientras se reunían. En sus rostros se puede mostrar su expresión de felicidad por el reencuentra, que muestra una buena relación que trascendió del set a la vida real y a través de los años.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero, Te veré luego", decía el breve pero emotivo mensaje.

El público en redes sociales reaccionó a la publicación con rapidez, con miles de me gusta que se acumularon en la publicación y cientos de mensajes donde lamentaban la muerte de Catherine O’Hara. Te dejamos algunas reacciones:

“Catherine O’Hara siempre será una leyenda”.

“Esto realmente me pone emocional”.

"La hiciste tan orgullosa hermano, y estoy seguro de que seguirás haciéndola sentir orgullosa en el futuro“.

"Dios mío, no lo puedo creer... Descansa en paz, Catherine. Gracias por cuidar de Kevin“.